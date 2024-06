Preocupa falta de lluvias a carniceros

Mientras que la sequía ha generado el incremento en el precio de las carnes rojas en estados de la zona norte del país, en Salamanca no es así, ya que se mantiene el kilo de carne entre 150 y 200 pesos desde diciembre, respectivamente, sin embargo, en el caso de otros productos esenciales, la situación es diferente, pues han visto un aumento significativo en sus precios, afectando la economía familiar.

Leonel, comerciante de carne, explicó que la falta de lluvias ha afectado la disponibilidad de vegetales. "Más que nada son los vegetales los que han subido. No llovió, no hay agua, entonces la oferta no es suficiente para la demanda, y esto ha provocado un alza en estos productos, en el caso de las carnes rojas éstas se mantiene en su precio desde hace siete meses", señaló.

Por su parte, Raúl Ramírez Robles, otro comerciante de carne, dijo que la situación de sequía es preocupante, ya que si no llueve pronto también podría encarecerse el precio de la semilla, impactando a su vez en la alimentación de los animales destinados a la engorda.

“Más que nada que son los vegetales, los que han sufrido un alza porque no llovió, no hay agua, entonces, eso genera que la demanda y la oferta no es suficiente y entonces viene un alza en estos productos, esperamos que llueva para que la semilla no vaya a tener el mismo efecto de un alza y parte de esa semilla se canaliza a la engorda de animales, si no llueve habrá preocupación y más probabilidades de que pudiera encarecer el precio de la carne”, explicó.

Además, destacó que aunque la demanda de carne ha disminuido debido a su costo elevado, el mercado se ha estabilizado en parte gracias a la competencia. "Ahorita no hemos tenido un incremento porque nos quedaríamos sin clientes. La economía cambió significativamente a raíz de la pandemia del Covid-19, y aquí la carne subió unos 200 pesos", finalizó.

La falta de lluvia no sólo afecta a los productores y comerciantes, sino que también pone en riesgo la economía de los hogares que dependen de estos productos esenciales.