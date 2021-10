Afecta a estudiantes caída de las redes

La caída de Facebook y otras plataformas como WhatsApp afectó a la comunidad estudiantil que se mantiene trabajando en línea y desde casa, quienes se quedaron incomunicados por largas horas, mientras que otro sector de la población sintió estrés y ansiedad ante la ausencia de redes sociales.

Mario no pudo comunicarse con sus alumnos.

Daniela dijo que “yo me comencé a sentir enojada y molesta porque no me podía comunicar con mis amigos, ni por mensaje de texto porque no tenía llamadas, ni tampoco por Messenger y mucho menos por whatshap”.

Mientras que Alejandro señaló haberse sentido frustrado debido a que no pudo interactuar con su círculo social más cercano, pero sobre todo por la escuela, ya que tampoco pudo resolver sus dudas con los maestros.

Otro caso similar fue el de José, quien expresó que “yo no pude enviar mis tareas y actividades, ya que la mayoría las mando por WhatsApp, entonces eso hizo que me atrasara y comencé a desesperarme”.

Por su parte, Mario Gutiérrez, quien es maestro de nivel básico secundaria, externó que la mayor afectación que sufrió fue el haber estado incomunicado con sus alumnos y los padres de familia, pues ello no le permitió impartir sus clases y resolver dudas.

De igual forma sucedió con Maricela, quien dijo que gran parte de su trabajo lo desarrolla a través de las redes sociales y el no contar con ellas la llevó a buscar otras opciones o plataformas como fue Telegram, para mantenerse informada.

Luego de más de siete horas sin redes sociales, se pudieron restablecer las plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, esto para mucho evidenció la dependencia que el mundo tiene por las redes sociales.