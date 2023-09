Advierte distrito de riego sobre venta clandestina de Maíz

Salamanca, Gto. El robo de cultivos como elotes y trigos, es una problemática que no terminará jamás, a pesar de ello, Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, reprobó la reeventa clandestina de elotes que cometen algunas personas y representan pérdidas importantes para los agricultores.

Arriban camionetas para robar elotes

“El robo de elotes no se va a acabar y hay gente que abusa en lugar de llevarse unos elotitos, para comerlos en familia de repente van con camionetas llenas, para revenderlos, sin embargo, no estoy de acuerdo en que se lleven el lotes robados para venderlos”, dijo Robles Montenegro.

Descartó que, la llegada de una nueva planta procesadora de maíz de Grupo Modelo y Millfoods en Salamanca, intensifique el robo de este producto, debido a que las empresas realizan compras formales a los productores.

“No creo que se intensifique el robo de lo de elotes con la llegada de una nueva planta procesadora de cerveza, ya que, ellos no compran en el clandestinaje como las que se ubican en Avenida de Trabajo, eso es clandestinaje porque no te dan factura pero la gente que necesita su facturita no te lo compra clandestino”, explicó.

El robo de productos de siembra, es una problemática que sigue aquejando a los agricultores y en algunas ocasiones se trata de personas que arriban a las parcelas con camionetas para subir grandes costales de maíz o trigo y que luego revenden en la mancha urbana, carreteras y bulevares.

Reprueba clandestinaje de Maíz

Ante la recurrencia de este delito, los agricultores han señalado en más de una ocasión que se sienten olvidados, pues además de enfrentar este problema, también el corte de fideicomisos y apoyos para el sector campesino, el encarecimiento de precios en los aditamentos de que no está básica como el maíz, además del robo de parte de vehículos del campo.

El robo en el sector agropecuario, cada vez, se visibiliza en todo el país como una plaga que afecta al campo mexicano en casi todas las entidades del país. En muchos lugares es ya una práctica común y en varios estados existen iniciativas para intentar enfrentarlo.