Adultos Mayores padecen para poder transportarse y transitar en las avenidas

Adultos mayores, padecen varias contrariedades para movilizarse lo largo del municipio; los problemas van desde el transporte público que no atiende las paradas que le realizan, la falta de sensibilidad por parte de automovilistas y hasta las banquetas en malas condiciones.

La falta de empatía de algunos prestadores de servicio público y de automovilistas, así como infraestructura inadecuada para este grupo de población ocasiona que salir a la calle se haya vuelto todo un reto por la dificultad que presenta.

Al respecto el director de Adultos Mayores, Mario Rico manifestó que han recibido reportes por parte de los usuarios del Centro Gerontológico, de que no los quieren subir al transporte público.

“Justo enfrente del Centro Gerontológico existe una parada de autobús y cuando no hay más gente para subir, que están únicamente ellos, no se para el transporte , otra de las cuestiones son que algunas paradas quedan muy retiradas y ellos piden la bajada cerca y no lo hacen; también cada que los adultos vienen al centro gerontológico la parada les queda de frente y tienen que cruzar la avenida para llegar al centro” dijo.

Gonzalo Paramo, señaló que subir al transporte público se ha convertido en un calvario “hay choferes que son groseros y se enojan si tardan en subir a la unidad, otros simplemente no se paran si nos ven esperando el autobús o apenas te bajas y arrancan de manera inmediata” indicó.

Banquetas no tienen las condiciones para que los adultos transiten .

En la avenida Valle de Santiago, existe un carril continúo lo que origina que algunos automóviles no bajen la velocidad, esto ocasiona que los adultos mayores que intentan cruzar la avenida esperen hasta 15 minutos para hacerlo por el temor a que les suceda algún incidente.

La infraestructura de las calles también es otro problema al que se enfrentan las personas de la tercera edad pues las banquetas o escalones que existen en las vialidades en ocasiones son demasiado altos que no les permite subir o bajar.

Ante esto, el director de Adultos Mayores señaló la necesidad de sensibilizar a los operadores de transporte para que entiendan que los adultos mayores necesitan tiempo y espacio; asimismo pidió a los automovilistas sean conscientes de qué hay vialidades en las que no pueden pasar a toda velocidad.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional Estadística y Geografía (INEGI) en Salamanca existen 35 mil 783 adultos de 60 años y más, lo que equivale el 13 .09% de la población y tan solo en el Centro Gerontológico se atendían un promedio de 400 adultos mayores por semana, Fotos: José Almanza





Dato: Necesario sensibilizar a operadores del transporte publico

Dato: En Salamanca el 13. 09 % de la población son adultos mayores



2.- La avenida Valle de Santiago se ha convertido en un reto para los adultos

3.- Transporte público les niega el servicio