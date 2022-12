Adhesión de Medio Ambiente a Ordenamiento Territorial, le resto responsabilidad

La mala calidad del aire que se ha registrado en Salamanca en la última semana, derivado de la quema de pirotecnia e incendios en predios baldíos, es el resultado de la falta de aplicación de sanciones por parte de las autoridades, así lo señaló, Joel Berlín Izaguirre, presidente del patronato para el Monitoreo de calidad del aire en Salamanca.

“Lo que ha faltado es total y completamente la falta de aplicación de sanciones para reducir este problema (…), lo cierto es que esta administración no trabaja como las pasadas, porque no sabemos dónde está la gente que trabajaba en los turnos para identificar, localizar y atacar rápidamente los problemas de quemas e incendios, eso genera que los resultados no sean los esperados”, explicó.

Aunado a ello, dijo que la adhesión de la Dirección de Medio Ambiente a la Dirección de Ordenamiento Territorial, fue una mala decisión, que le restó autonomía a la dependencia, porque impidió que Medio Ambiente asumiera su responsabilidad e implementará acciones más estrictas en la aplicación de los protocolos y reglamentos en pro del medio ambiente.

Además, de la contaminación industrial, otros factores que han complicado la calidad del aire de Salamanca son la quema de pirotecnia, la actividad humana y vehicula, que se han vuelto en acciones necesarias para el desarrollo de la humanidad, pero que también se pueden moderar para evitar vulnerabilidades atmosféricas.

Debido a ello, dijo que el próximo 25 de diciembre y 1 de enero, las condiciones atmosféricas no serán diferentes, pues son fechas donde la quema de pirotecnia e incendios, se vuelven una práctica sumamente excesiva.

Otro de los factores que influye en la mala calidad del aire son las festividades religiosas, que se han convertido en las principales generadoras de contaminantes por la cohetería en cada festejo de algún santo, por eso, dijo es importante que los líderes religiosos exhorten a las mayordomías para cambiar la manera de festejar las fiestas patronales, o de lo contrario, exigir a las autoridades la aplicación de sanciones para los mayordomos.

Durante los últimos días, Salamanca registró altas concentraciones de partículas PM10, generadas en la atmósfera, tanto por causas naturales como por efecto del hombre, que debido a su pequeño tamaño, pueden ser inhaladas por el sistema respiratorio y causar daños a la salud.

2022, AÑO DE PRECONTIGENCIAS

Salamanca arrancó el 2022, con una precontingencia por altas concentraciones de PM10, en la atmosfera el 1 de enero, derivado del uso excesivo de pirotecnia que se utilizó el día anterior para despedir el 2021, sin embargo, este contaminante no fue el único que afectó a la población, pues en mayo, se registró la primera precontingencia por Dióxido de Azufre en los últimos seis años, posteriormente en junio se presenta una segunda y días después se activa la tercera, seguida de la cuarta en octubre y la quinta en noviembre.