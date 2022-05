Acuden menores de 12 a 14 años de edad a vacunarse

Por segundo día consecutivo se registró una gran participación en el módulo de vacunación para menores de 12 a 14 años de edad, ubicado en el gimnasio Lázaro Cárdenas, donde desde las primeras horas se comenzaron a realizar filas con adolescentes a espera de ser inmunizados.

Durante el viernes, primer día de inoculación de menores, se aplicaron cinco mil 400 dosis, por lo que para este segundo día se contempla la aplicación de mil 800 dosis y con esta cifra culminar el primer paso para la inmunización en este grupo de edad.

Al respecto, Carlos Solís, adolescentes de 13 años de edad, indicó que “yo, la verdad, no quería venir, es que me dan miedo las agujas y además es sábado y no me quería levantar temprano, pero mi mamá me insistió en que viniera, me dijo que era por mi bien para protegerme del virus”.

Durante el primer día de vacunación se aplicaron 91 mil 554 dosis para los menores de 12 a 14 años de edad en toda la entidad, es decir, que en tan sólo en 12 horas se aplicaron más del 50% de las 162 mil 534 dosis del biológico Pfizer que fueron destinadas para Guanajuato, mismas que estuvieron disponibles desde el pasado 13 de mayo.

Ante la gran participación de este sector, se exhorta a los padres de familia a llevar a sus hijos al gimnasio Lázaro Cárdenas para que no se queden sin su vacuna, los requisitos que deben llevar son registro impreso de la página mivacuna.salud.gob.mx, curp y una identificación del tutor del menor.