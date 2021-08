Acude a votar alcalde electo César Prieto

El alcalde electo, César Prieto Gallardo, participó en la consulta ciudadana del 1 de agosto y lamentó la poca afluencia registrada este acontecimiento.

Se trata de un ejercicio democrático y no de una persecución.

“Me dicen que ha sido muy baja la afluencia, desafortunadamente este ejercicio democrático, que es el primero en la historia de México, no tuvo el apoyo suficiente por parte del Instituto Electoral, se les había pedido que fuera el mismo día de la jornada del 6 de junio, para evitar lo de los gastos extras, sin embargo desafortunadamente el propósito de este instituto electoral, en vez de promover la democracia, está empecinado en evitar que la gente participe”, explicó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Votarán por el “sí” vs ex presidentes

La gente estaba acostumbrada a que no se les preguntaba y ahora que se hace debe ser motivo para estar contentos, porque se cumple con el ejercicio democrático.

Dijo que hubo poco interés por parte del INE.

Prieto Gallardo indicó que el propósito de la consulta no es otro más que un ejercicio para esclarecer las decisiones políticas del pasado, y si en algún caso resulta que hubo algún delito por parte de un servidor público entonces se proceda de manera legal y no un tema de venganza como se venía manejando.

“Este no es un tema de venganza o de que si se consulta o no la ley, sino del que se requiere establecer hechos donde hubo víctimas y darle la oportunidad a la víctima de que se le haga justicia”, explicó.

Respecto a las publicaciones del Vicente Fox, ex presidente de México, César Prieto Gallardo señaló que no se trata de una persecución sino de un tema de democracia, y si el ex jefe del ejecutivo federal comparte esos ideales debe fomentar la participación, independiente de si piensan igual que él o no.

Finalmente manifestó que la consulta es una jornada electoral normal, con la diferencia de que no se instalan la misma cantidad de casillas del 6 de junio, sino que hay menos.