Abogado de GM no acude a audiencia de la STPS

Por más de una hora esperó afuera de las oficinas de la Delegación Federal de la STyPS ubicadas aquí en Guanajuato al abogado de la empresa General Motors, pero este nunca llegó. Era la primera audiencia luego de que fue despedido en septiembre de 2020, pero se canceló.

Entrevistado por la OEM, recordó que el fue despedido por haberse contagiado de Covid-19 dentro de las instalaciones de la General Motors, “por no respetar los días que estuve en recuperación, no me respetaron los días que me iban a poner como permiso sin goce de sueldo”.

“Yo regreso a trabajar un 28 de septiembre del año pasado porque me querían hacer firmar un documento en el cual era un acta administrativa y yo no firmé nada. Por mis 26 años ellos me ofrecían 80 mil pesos mi renuncia voluntaria pero no lo hice”.





Sergio Contreras Ortega, fue apoyado por varios compañeros y compañeras de trabajo y por Israel Cervantes que también fue despedido.

En total fueron 18 los obreros que fueron cesados por la empresa y no fueron apoyados por el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, (CTM), denunció Sergio Contreras.

Aclaró que no quiere el finiquito, más bien que sea reinstalado en su empleo, al igual que otros compañeros que fueron cesados. “Buscamos su recontratación pues ellos sí firmaron y fueron liquidados injustificadamente”.





De la misma forma, Contreras Ortega lamentó que la CTM no apoye a los trabajadores sindicalizados porque hay distintas violaciones a los derechos humanos como “trabajar doce horas sin poder hacer de nuestras necesidades, y solo dan media hora para ir a comer”.

Tampoco se respetan los días festivos, no se respetan los descansos de fines de semana para estar con sus familias. Si pagan las horas extras, pero las paga la empresa como ellos quieren, no las pagan de acuerdo a la ley”, cuestionó.









“La CTM solamente apoya a la empresa y no a los trabajadores, y por eso en agosto se luchó por el contrato colectivo de trabajo y fue un éxito porque la gente ya está harta y cansada de la CTM dentro de la planta”.

“Los compañeros activos están luchando por obtener su contrato colectivo de trabajo ya no dependen de la CTM, que su sindicato independiente pueda ganarlo y hacer un sindicato independiente y mandar a volar a la CTM de Tereso Medina Ramírez”, quien es diputado federal priísta y secretario general del Sindicato Nacional de la Industria Metal Mecánica.

Aseguró que “Guanajuato está gobernado por la CTM, porque les dan varios de los contratos colectivos y si en General Motors estamos como estamos, cómo estarán las demás empresas”.









Para terminar, Sergio Contreras Ortega dijo que tendrá que esperar para ver cuando se resuelve su situación. “La secretaria del Trabajo no esta haciendo nada por nosotros. Esto debe de cambiar, falta una efectiva impartición de justicia laboral en todo el país y Guanajuato no es la excepción”.