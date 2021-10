A retrasar una hora el reloj este sábado

Este sábado 30 de octubre concluye el Horario de Verano, por lo que se deberá atrasar una hora los relojes para ajustarse al horario invernal, este cambio aplica en toda la república excepto en los estados de la franja fronteriza norte.

El Horario de Verano inició en 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, su objetivo era hacer mejor uso de la luz solar durante los meses de más calor, para así obtener una reducción en el consumo de energía eléctrica en las horas de mayor demanda de electricidad.

No obstante algunos ciudadanos aseguran no notar el ahorro de energía pues los recibos de luz siguen manteniendo las mismas tarifas e incluso más altas.

Juan García aseguro “Me agrada el horario de verano porque el día me rinde mas, no considero que se ahorre energía por qué no he notado algún cambio en mi recibo, pero si me gusta”

Opinión encontrada a la de ama de casa Verónica Amezquita quien considera que el cambio de horario les afecta físicamente pues cuesta adaptarse sobre todo el cambio que se realiza en el mes de abril por lo que preferiría que este no se realizara.

Fardando Delgado dijo “creo que este horario es también por ayudar al ambiente y por esa parte me parece bien, porque aunque nosotros no lo notamos si hay reducción en el consumo de energía eléctrica y eso me parece bien es complicado adaptarte de que un día haces tus actividades con luz solar y al otro no, pero es cuestión de adaptación”.

Luego de 24 años este programa continúa generando controversia, sin embargo lo único cierto es que el próximo domingo termina el Horario de Verano por lo que se recomienda que el sábado antes de irse a dormir, atrasar una hora los relojes.