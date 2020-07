A la baja la venta de sandía, tarda en terminarse hasta una semana

La sandía es una fruta proveniente del continente Africano que comenzó a cultivarse en América tras la conquista del nuevo mundo.

Este fruto se cultiva y consume durante la temporada de primavera y verano. Al llegar la temporada de lluvias se termina pues su cultivo se da más temporada de calor y de suelos no muy húmedos.

José Luis Vargas quien cada año se dedica a la venta de sandias explicó que la pandemia ha traído serias afectaciones a productores y vendedores.

“Compro una tonelada y media. La vendía en tres días. Este año me ha durado más de una semana, esto me causa perjuicio ya que se me echan a perder. La gente no tiene dinero. Hasta comprar alimento (de primera necesidad) está siendo difícil", dijo.

Explicó que los productores de esta fruta están rematando el producto por la falta de compradores, pues la tonelada se vendía en cuatro mil 500 pesos, ahora se compra en mil 800.

“Tienen las bodegas llenas de producto. Están prefiriendo sacarla barata a que se eche a perder”, lamenta.

En valle de Santiago es tradición que cada año se de melón y sandia cuando se termina la temporada en este municipio y la traen de San Luis de la Paz.

La sandia es un alimento rico en agua que contiene pocas grasas y proteínas, por lo que aporta muy pocas calorías.

Además es una fuente importante de potasio y vitamina A, es refrescante y con propiedades diuréticas. En muchos países americanos es usada con fines medicinales.