¿Te llamas Guadalupe? Tu nombre tiene tres significados

León Gto.- El nombre Guadalupe es uno de los más populares, de acuerdo con información del Registro Civil, tan solo en el estado de Guanajuato en el año 2021, 5 mil 497 hombres y mujeres fueron llamados con este nombre, mientras que en el municipio de León mil 257 han decidido llamar a sus hijos Guadalupe.

Padres de familia en épocas anteriores llamaban a sus hijos “Guadalupe” ya que eran devotos a la Virgen de Guadalupe, ya sea por haber encomendado a sus pequeños a la morenita o como una manda.

Hoy día este nombre sigue siendo uno de los más comunes en México ya que en un registro realizado en el país del 2017 al 2020 cerca de 9 mil 832 personas llevan este nombre, mientras que el Registro Civil en Guanajuato tiene un conteo que 5 mil 497 niños y niñas fueron registrados con este nombre desde enero del 2021 a la fecha, mientras que en el municipio de León se han registrado mil 257 niños y niñas.

José Guadalupe comentó para el Sol de León que toda su familia es muy devota a la virgen por lo que sus padres decidieron ponerle este nombre por su gran fe, “en mi familia son muy devotos de la virgencita de Guadalupe, mi mamá me comentó que por la fe que le tiene decidió ponerme ese nombre, ya que siempre le reza y dice que le ha ayudado mucho y por eso cree tanto en ella”.

“Me gusta mi nombre, yo creo mucho en la virgen, mi mamá me puso ese nombre porque dice que cuando se embarazó de mi , me encomendó a ella para que todo saliera bien, y mírame aquí ando, y cada año tratamos de hacerle sus rosarios o ir a visitarla, este año no sé si vaya a abrir el templo, pero si lo abren seguro iremos”, comentó Fátima Guadalupe.

