11 menores de Salamanca permanecen en resguardo y en espera de ser adoptados

Actualmente, el DIF Municipal, cuenta con 11 niños y niñas en resguardo, todo ellos, se encuentran en buenas condiciones y constantemente se trabaja en invitar a la ciudadanía para que adopte a un menor y brindarles una mejor calidad de vida, informó, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, presidenta del DIF Municipal.

A principios del 2023, el DIF Municipal contaba con 13 niños en resguardo y en busca de un hogar, recientemente dos pequeños que eran hermanos fueron dados en adopción a una pareja que cumplió con todo el proceso legal, a pesar de ello, el DIF Municipal continúan con el procedimiento de visitas de la psicóloga la trabajadora social y la abogada para supervisar que todo esté en orden y los niños se encuentren en buenas condiciones.





En ese sentido, la presidenta del DIF Municipal, señaló que siguen trabajando de la mano con el área jurídica para promover la adopción, no obstante, al tratarse de un largo proceso las parejas se desesperan y desisten de la idea de adoptar y también se han enfrentado a otros casos en donde las pareja quería adoptar porque no podían engendrar un bebé y al final logran embarazarse y ya no continúan con el proceso de adopción.

“Seguimos trabajando con Ana la procuradora y con Selene directora del jurídico para invitar a la sociedad, para que quien tenga interés en adoptar algún niño, niña o adolescente, tenga también la confianza de acercarse con nosotros. Tenemos niños en muy buenas condiciones, todos los tenemos muy bien cuidados y la verdad con mucho cariño y amor lo vamos a hacer (…). Ha habido el acercamiento de algunas familias y muchas veces se desesperan con los tiempos piensan que todo va a ser muy rápido y pues no es así es todo un proceso para conocer a la familia, a la madre, al padre y a los abuelos entonces seguimos haciendo la invitación”, explicó.

La mayoría de los niños, niñas o adolescentes que se encuentran en resguardo en el DIF Municipal, van desde los tres hasta los 18 años de edad, en el caso, de estos últimos, se tratan de mujeres y aunque debería de estar trabajando en un proyecto para salir a la sociedad, se optó por mantenerlas en resguardo para que sientan el apoyo de manera incondicional. “son mujeres las mayores de edad que tenemos en resguardo y lo que quiero es que sientan todo el apoyo de manera incondicional y que sepan que siempre van a tener en una confidente mientras estemos nosotros, porque somos conscientes de que cumplen 18 años, pues, los dejan libres y eso representa un cambio de todo en su vida y una etapa nueva”, manifestó Martínez Carrillo.

La cifra estatal

Desde la consolidación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) en 2019 a la fecha, han concluido 103 procesos de adopción; con ello, se restablece el derecho a vivir en familia de 126 infantes y adolescentes en el estado de Guanajuato.





En lo que respecta al primer cuatrimestre del 2023, 21 niñas, niños y adolescentes fueron adoptados, a través de 17 juicios, esto más que un número representa un cambio de vida para las y los menores de edad.

Además, en el banco de familias, se cuenta con 80 familias Certificadas en adopción, de las cuales 70 están interesadas en niñas, niños y adolescentes en un rango de edad de 0 a 7 años y 10 de 8 a 13 años de edad, así mismo, en el estado, de los 432 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento residencial, 150 son susceptibles de adopción.

El proceso para la expedición de un Certificado de Idoneidad se ha ido transformando en los últimos años para dar mayor celeridad al mismo, con el fin de brindar una atención más ágil a las familias interesadas en adopción; este documento se entrega en un plazo de 45 días naturales, como máximo, después de que se llevó a cabo el proceso de solicitud e integración del expediente correspondiente, y tiene vigencia de 3 años.

Cabe mencionar que, en lo que va del presente año, la PEPNNA ha expedido 27 Certificados de Idoneidad y cuenta con 66 solicitudes en trámite.

La cifra nacional

Por su parte y de acuerdo, al Sistema Nacional DIF sobre las adopciones en el país se podía encontrar en el portal de Datos Abiertos del gobierno federal, de 2014 a 2022, se recibieron 542 solicitudes de adopciones tanto nacionales como internacionales, de las cuales 119 fueron concluidas durante el mismo periodo, lo que implicaría que 22% de las solicitudes recibidas entre 2014 y 2022 terminaron en adopción.