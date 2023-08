Consumo de alcohol a edad temprana es realidad

Salamanca, Gto. La falta de límites y valores familiares se han convertido en uno de los factores principales que desencadenó el consumo de alcohol y sustancias ilícitas desde hace 20 años en Salamanca, en los menores de 13 años de edad y que con el paso del tiempo la edad para introducirse a las adicciones es cada vez menor, así lo manifestó, Aldo, miembro de grupo Al- Anon, cuya función es brindar apoyo y comprensión para familiares y amigos de alcohólicos.

El consumo del alcohol a temprana edad es una realidad

Destacó que, el consumo del alcohol a temprana edad es una realidad, sin embargo, es un factor que comienza desde la familia, pues, son quienes deben supervisar que los menores no consuman estas sustancias, para evitar que caigan en una adicción, asimismo, hizo un llamado a la población con la finalidad de que los padres de familia estén más al pendiente de sus hijos.

Además, dijo que, el grupo Al- Anon, se enfoque en ayudar a las familias que tienen a una persona alcohólica en casa, mediante programas de vida que ofrece la organización y erradicar el alcoholismo y el consumo de sustancias ilícitas y para ello, se cuenta con diversas sugerencias como “La vida es solo por hoy”, “Vive y deja vivir a los demás”, “soltar las riendas de lo que no puedes cambiar, por mencionar algunos.

Al-Anon, es una red de apoyo que radica en Salamanca

“Un familiar que vive con un alcohólico, es algo superior a las fuerzas de cualquiera y eso lo sabemos en esta organización, por eso, hemos buscado apoyar a las familias que lo necesiten, hemos notado que ha incrementado el alcoholismo en México, porque las familias permiten que lo haya en casa y el problema es que no hay límites, no hay control, no hay una dirección de la familia, porque no saben qué hacer , ni cómo solucionar su problema y eso es lo que nosotros hacemos ayudarlos y orientarlos”, explicó.

Al-Anon, es una red de apoyo que radica en Salamanca y trabaja en conjunto con tres grupos como son el “Grupo Renacimiento”, "Hoy voy a cambiar" y "Aprendiendo a vivir”, el primero se ubica en la colonia Bellavista, mientras que los dos restantes, se localizan en la colonia Infonavit I.