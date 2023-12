“Ya no te extraño” lo nuevo de Carlo Loud

Con un estilo propio y distintivo, Carlo Loud lanzó el sencillo “Ya no te extraño”, original de Sasha Sökol, con una nueva versión que ha sido bien recibida por el público.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En su visita a El Sol de Irapuato, el artista, originario de la Ciudad de México, dijo en entrevista que hace pop y baladas y que lleva cinco años en la industria de la música de manera profesional.

Al hablar sobre su single, platicó que fue lanzado hace un mes, que ya se encuentra en plataformas digitales y en YouTube y que se fue a Nueva York a realizar el video, el cual ya tiene casi 50 mil reproducciones.

El artista aseguró que quiere darle una fuerte promoción por todo el país a “Ya no te extraño”, y que desea compartir con toda la gente de Irapuato y el Bajío esta canción, para que se acerquen a su proyecto y que conozcan más de él a través de su música.

Al charlar sobre el tema, dijo: “Es el sencillo número 19 en mi carrera y me ha ido muy bien con mis fans, a quienes les digo pop viajeros. Es muy padre encontrarme con gente que me sigue desde los inicios hasta ahora, que ya se está haciendo más grande la comunidad de pop viajeros. Estoy satisfecho con el recibimiento de la gente, de hecho a cabo de tener un concierto en Querétaro, me fue muy bien y ahí está reflejado el interés de la gente”.

Carlo comentó que se encuentra en gira de promoción por toda la zona del Bajío, además va estar en San Luis Potosí, Ciudad de México y Estado de México.

El cantante mencionó que la gente de la Tierra de las Fresas y en general del estado lo ha tratado muy bien, y que en un futuro le encantaría presentarse en vivo.

Al charlar sobre cómo va cerrar el 2023, Carlo dijo que cierra este año muy satisfecho, con muchos retos superados y muchos retos por venir, porque también logró este año consolidar su proyecto realizando colaboraciones con artistas consagrados que tienen mucha trayectoria, y también está en pláticas con otros artistas que están interesados en cantar con él temas a dueto.

Acerca de cómo le agradaría empezar el 2024, Carlo Loud mencionó que tiene planeado sacar un sencillo inédito y seguir de promoción en otras zonas del país como el norte o el sur, así como en otros países.

En su mensaje para el público en general, el cantante invitó a todos a subirse a su barco que se llama el “pop viajero”, donde no nada más van a viajar por el mundo con su música, sino también a través del tiempo, ya que hace música con toques de otras décadas.