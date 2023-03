Chabelo por siempre: fue y será el amigo de todos los niños

León, Gto.- Xavier López "Chabelo" mejor conocido como el “niño eterno” o el “inmortal” dejó un vacío en el corazón de los leoneses al partir a la edad de 88 años de edad.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Aunque la ciudad de León sí lo vio crecer pero no nacer, lo hizo suyo y su nombre figura como el legendario hombre que parecía que había vivido miles de años. En vida, Xavier acumuló una carrera de más de 40 años en la televisión, donde mostró su talento en la actuación participando en programas de comedia y entretenimiento, pero el icónico programa dominical “En familia con Chabelo” es el más recordado y querido por muchas generaciones.

El niño grande de pantaloncillos cortos, playera de colores, calcetines altos, tenis y una peculiar voz falleció este 25 de marzo de 2023. El año pasado desmintió estar desahuciado y estar agradecido por el cariño de su público, lo anterior luego de que una revista de farándula publicara que Xavier López “Chabelo” estaba viviendo sus últimos días pues se presumía que padecía Alzheimer y la demencia senil.

“¿Cáncer? Sí, superado, gracias a Dios y los doctores fuera de peligro. ¿Desahuciado? ¡No!, ¿Demente? Sí, un poquito, desde chiquito”, escribió en su cuenta oficial.

NACE UNA ESTRELLA

La imagen del “niño eterno” ha estado envuelta de numerosas leyendas, al menos en la ciudad de León, hay quienes aseguran que llegaron a jugar canicas con él en la colonia El Coecillo pero también escondidas en lo que ahora es la avenida Adolfo López Mateos.

Pero lo que sí es un hecho es que Xavier López nació en nació en la ciudad Illinois, en Chicago, Estados Unidos, el 17 de febrero de 1935. Sus papás se llamaban José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez originarios de esta ciudad zapatera.

Vivió hasta los 18 años antes de volver a Estados Unidos; allá hizo el servicio militar y regresó a México. En la capital del país estudió la carrera de medicina, pero le ganó su interés por la televisión.

SIEMPRE RECORDADO

El inmortal Xavier López "Chabelo", fue recordado por el artista leonés José Julián, quien recuerda con tanto cariño el día que le pidió que lo invitara a su programa a cantar y enseguida aceptó.

“Excelente artista, tuve la oportunidad de ir a Teletón con él en Salvador y viajar juntos en un vehículo vía terrestre, y platicar bonito de León, Guanajuato, de su familia que está por acá, de la marca de calzado y de pedirle que me apoye de pedirle que me invite a su programa a cantar y luego, luego dijo que sí, que llegando a México lo buscara y así fue, me hizo dio la oportunidad”, comentó.

Foto: Cortesía José Julián

“Era muy noble y una persona con buenos principios y era lo máximo, una gran ser humano que todos conocemos y me quedé con ese buen sabor de boca de él, de que estuve en su programa cantando uno de mis temas de promoción y le estaré eternamente agradecido porque era uno de los programas más visto a nivel nacional que fue plataforma para tantos artistas”, añadió.

El Club León también lamentó la muerte del artista y dedicó un emotivo mensaje acompañado de un video con imágenes de su programa icónico “En familia con Chabelo".

“Desde esta tierra que te vio crecer, todo nuestro cariño y respeto. ¡Gracias por ser el amigo de todos los niños! Descansa en Paz, Chabelo”, escribieron en su cuenta de Twitter.

RECONOCIMIENTO

El reconocimiento es el amor y cariño de los mexicanos, pero para los leoneses fue el día que Xavier López fue el invitado especial al desfile de la ciudad que se llevó a cabo un 20 de enero, ahí recibió el galardón denominado "Arlequín de bronce" por ser un distinguido ciudadano.

LEONESES LLORAN SU PARTIDO

En un sondeo realizado por El Sol de León a diversos ciudadanos, mencionaron que la partida de “Chabelo” ha dejado un hueco en su corazón.

“Qué lamentable, nunca me imaginé que Chabelo fuera a morir, yo creí que iba a ser inmortal”, comentó Sandra.

“Ya los buenos actores y estrellas van partiendo de este mundo, siempre recordaré a Chabelo, crecí viendo en su programa y cómo no recordar sus frases tan especiales como cuate, catafixia, era mi ídolo”, señaló Juan.

En la ciudad, la fábrica denominada “Calzado Chabelo, El Zapato de los Niños” que cuenta con la imagen del personaje que inmortalizó a Xavier López, hasta el momento no se ha pronunciado ante este lamentable hecho.

FRASES CELEBRES

A continuación presentamos algunas de las frases más famosas de Chabelo que marcaron nuestra infancia y formaron parte de la cultura popular:

“¿Qué pasó, cuate?”, frase adoptada por los mexicanos y que usaba para dirigirse a su público.

“Catafixia”, sin duda alguna, el pronunciarla es recordar al “Chabelo”, aunque esta palabra era utilizada para decir que hay una segunda opción en un juego respecto a un premio, es una de las más icónicas.

“Espantosa equis”, representaba que los participantes habían elegido una casilla incorrecta pero también los mexicanos la comenzaron a utilizar lenguaje lingüístico.

DATOS CURIOSOS DE LA VIDA DE “CHABELO”

* El Apodo de “Chabelo” viene de que el conductor del programa infantil Carrusel Musical, Ramiro Gamboa mejor conocido como “El Tío Gamboín”, le pidió a que contara un chiste, Xavier contó uno, sobre un niño que se llamaba de esta manera, a partir de ahí se ganó el mote de “Chabelo el Inmortal”.

* A la edad de 32 años, fue su primera emisión en la televisión mexicana y tenía la costumbre de acabar con su programa cantando una canción.