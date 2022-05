Warpaint: Amor a primera escucha

Warpaint es una banda con un largo recorrido en la escena independiente mundial. Formada en 2004, en Los Ángeles California, por Theresa Wayman y Emily Kokal, son también un conjunto que goza de una reputación como una de las bandas con mejor conexión con sus fans alrededor del mundo, en gran parte porque tienen la fórmula perfecta para trasladar la pulcritud de sus discos a sus increíbles y poderosos shows en vivo.

Después de casi seis años de silencio discográfico, hace un par de semanas lanzaron su quinto álbum de estudio Radiate Like This, un disco muy melancólico, emocional e increíblemente bien producido que seguramente estará en las listas de lo mejor de este 2022. Y fue por ese motivo que platicamos con su vocalista principal y guitarrista, Emily Kokal, quien se conectó vía Zoom desde Londres, antes de empezar con una gira promocional que las llevará por muchas ciudades de Europa.

¿Cómo fue la experiencia de grabar este álbum? Sé que empezaron a grabarlo en un estudio y que a raíz de la pandemia se tuvieron que separar y continuar grabando cada una desde casa.

Sí, tuvimos que parar a la mitad de la grabación del disco porque además, a mediados de marzo del 2022 yo estaba por dar a luz, lo cual ya estaba contemplado en el calendario de grabación del disco, aunque sólo estaba planeado como una pequeña pausa de máximo un mes. Así que al momento de querer retomar la grabación del disco nos encontramos con que el estudio obviamente estaba cerrado y tuvimos que adecuar estudios caseros en nuestras casas, aprender a usar los equipos y los “softwares” de grabación. Y bueno pues así como mucha gente aprendió a hacer pan o jardinería, yo aprendí a grabar sola en mi casa mis partes del disco; la verdad es que estoy muy agradecida de haber tenido la posibilidad de terminar el disco de esta manera.

Entonces las canciones ya estaban escritas antes de que llegara la pandemia.

Sí, teníamos muchos demos de canciones como “Proof”, “Hips” y “Champion”, que son canciones que yo ya tenía casi listas para grabarse y que fueron tomando forma cuando nos juntamos las cuatro a empezar a grabar, pero justo cuando íbamos a la mitad de la grabación se vino la pandemia y tuvimos que empezar a grabar en nuestras casas, lo cual también estuvo bien, porque al momento de volvernos a juntar en el estudio nos dimos cuenta de que también funcionamos como banda grabando por separado, la cual era una forma completamente nueva de trabajo para nosotras.

Foto: Cortesía Mia Kirby

Y a ti como persona, ¿qué fue lo mejor y lo peor que te dejó el encierro?

La mejor parte fue que no tenía que salir de mi casa, porque acababa de tener un bebé y se suponía que para septiembre de ese año ya tendríamos que estar terminando el álbum, pero eso no sucedió, así que tuve que más bien enfocarme al 100 por ciento en aprender a ser mamá, soy madre primeriza y no tenía mucha idea de cómo criar un bebé, así que lo mejor también fue que no me perdí de nada interesante en el mundo exterior siendo mamá de un recién nacido. Y supongo que la peor parte fue que hubo un momento en el que empezamos a sentir la presión de terminar el álbum, pero aún seguíamos trabajando en él desde nuestras casas, y en esos días también hubo muchos momentos en los que sentí rudo el aislamiento, sobre todo al tener que grabar mis partes yo sola.

¿Crees que evolucionó el sonido de Warpaint en este nuevo álbum?

Pienso que siempre hay cambios y cosas nuevas cada que trabajamos en un disco nuevo, creo que nosotras siempre vamos creciendo como personas y también musicalmente y como ya lo platicamos este fue un proceso diferente de grabación, algo realmente nuevo para nosotras así que creo que eso se refleja en el sonido del disco, además de que estas canciones las escribí mientras estaba embarazada, lo cual también era completamente nuevo para mí, ya que no podía beber nada de alcohol mientras escribía y eso hace estas canciones diferentes por llamarlas de alguna manera (risas).

¿Por qué se tomaron tanto tiempo en sacar este álbum? El último (Heads Up) salió en el 2016.

Sí, serán seis años en septiembre de este 2022, y bueno pues es que estuvimos de gira dos años tocando el Heads Up, y la verdad es que estábamos ganando buen dinero haciendo una gira tan larga y en algún sentido nos era muy difícil parar de tocar, luego empezamos a trabajar en este nuevo disco y se vino la pandemia, lo cual nos tomó otros dos años para poder terminar y lanzar este, así que no es que nos hayamos tomado un descanso, más bien nunca dejamos de trabajar y el tiempo para terminar y lanzar este disco se fue alargando.

Foto: Cortesía Mia Kirby

“Stevie” es el último de los tres sencillos que lanzaron antes de la salida del disco y es una muy bella canción de amor a primera vista, como ustedes mismas la han descrito.

Claro y es una historia verdadera que tiene que ver en cómo conocí en el 2013 a j- franxis, que es mi actual pareja y padre de mi hijo. Es también una canción acerca de encontrar a ese alguien que sabes que te puede hacer feliz. Personalmente disfruté mucho al tomar la guitarra y sentarme a escribir la canción y ver cómo iba surgiendo de forma muy natural y llena de una energía muy amorosa.

El video de esa canción es una combinación de algo muy abstracto y psicodelicamente bello, por llamarlo de alguna forma.

Totalmente, Chirs Holmes es el fundador de un colectivo de arte y tecnología llamado Fascinated by Everything, y él fue quien se encargó de hacer este video que fue hecho durante la pandemia, y en el que usó una técnica de proyectar imágenes en cristales iluminados por luces reales… Lo que quiero decir es que no es sólo arte digital, sino que son proyecciones “reales” que le dieron ese increíble toque psicodélico al video que a su vez es muy bello y melancólico.

¿Stevie Nicks o Stevie Wonder?

En realidad amo el trabajo de los dos, pero si tengo que elegir uno, sería Stevie Wonder.

Foto: Cortesía Mia Kirby

¿Cómo fue la experiencia de hacer el show por streaming “From California to México”?

Fue muy padre el proceso de ensayos para el show, porque no nos habíamos visto en mucho tiempo, así que nos reunirnos para ensayar y hacer después el show fue algo lindo… Lo que no estuvo tan padre fue el proceso de encontrar las luces y los enfoques de las cámaras para vernos bien, algo por lo que nunca nos habíamos preocupado (risas).

¿Qué sigue para Warpaint este año?

Ya estamos por arrancar una gira grande por Europa, luego sigue Estados Unidos y obviamente estará incluido México en algún momento. México es un país al que ya fuimos algunas veces y siempre disfrutamos mucho, además de que me encanta la comida, y para mí siempre es una especie de experiencia psicodélica caminar por la Ciudad de México.

Y justo después de concluir nuestra charla se confirmaron los detalles del regreso de la banda a México, que ocurrirá el 30 de agosto en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México y el 1 de septiembre en el C3 Stage, de Guadalajara.

