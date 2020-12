[VIDEO] Se unen y “son uno”

Vik Guga integrante del maravilloso proyecto “Somos uno”, dijo que dicha iniciativa esta cargo de Ricardo De Rubens y que tiene como objetivos ayudar en la prevención del delito, de la violencia intrafamiliar, medio ambiente y salud.

El cantautor en entrevista vía telefónica con El Sol de Irapuato comentó que De Rubens, quien fue su primer manager y mentor musical hace más diez años lo invitó a participar le platicó del proyecto, se enteró que artistas iban a estar y le encantó.

Vik dio a conocer que está fabulosa canción se grabó con todos los cuidados y de manera organizada, se lanzó en noviembre y ya se encuentra en plataformas digitales, el resultado ha sido muy bueno, aunque ellos quieren impactar más y llegar a millones de personas.

El tema “Somos uno” es interpretado por artistas de la talla María Bernal, Karen Luna, Rick Mar, Alejandro Tomassi, Vyero Villaroel y desde luego Vik Guga.

Este movimiento en el que participan grandes cantantes y actores, tiene como objetivo hacer conscientización cívica en la población mexicana, ahorita el tema central es el Covid porque es lo que se está viviendo que todos debemos cuidarnos, usar cubrebocas y respetar la sana distancia.

También están con el dedo bien puesto en el renglón para ayudar a que no haya abuso a la mujer, grabaron cápsulas para conscientizar a los adolescentes sobre el uso del preservativo y de la sexualidad responsable, de no tirar basura, es algo integral no solo tiene que ver con Covid.

Sobre el tema central de la canción mencionó que “es recordar que estamos aquí, que yo estoy para ti, que me escuchas, que me das tu tiempo y decirle al prójimo cuídate, protégete y valorate”.

En el mensaje Vik le recomendó al público que sigan “Somos uno” en las redes sociales y plataformas digitales, que les den la oportunidad de escuchar este mensaje y de replicarlo e invitó a la gente a conocer su música y su proyecto personal, ya que el 2021 tendrá disco nuevo.