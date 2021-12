El día que Vicente Fernández fue fotógrafo en El Sol de Irapuato

Era marzo de 1981 y Vicente Fernández era anunciado como uno de los artistas estelares en la cartelera del palenque de Expo Fresas, como se le conocía anteriormente a la feria irapuatense. Arrastraba aún el éxito que le había dejado su disco “El Tapatío”, lanzado en 1980, sobre todo por canciones como “De qué manera te olvido” o “El Polvorete”; previo a su presentación que tendría por la noche, el “Charro de Huentitán” hizo una escala para ofrecer una entrevista exclusiva para El Sol de Irapuato, en donde no sólo confesó que era un amante de la fotografía, sino que ese día tomó una de las cámaras del periódico, mostró sus dotes detrás de la lente y se convirtió en fotógrafo por un día.

Marcolino Witrago de la Lama y Pedro Barrón Moncada, dos ex fotorreporteros de El Sol de Irapuato, fueron protagonistas en esa visita que hizo Vicente Fernández a las instalaciones de la editora e incluso fueron retratados por el cantautor, imágenes que quedaron captadas y conservadas como una de las anécdotas que daban testimonio de la otra pasión del jalisciense.

En entrevista con El Sol de Irapuato, Pedro Barrón narró cómo aquel día de 1981, el destino quiso que no sólo estuviera cerca de una de las máximas estrellas de la música ranchera, sino también que se convirtiera en el chofer de ese que entonces era su máximo ídolo de la música.

“Era un domingo, me acuerdo bien, y llegué al periódico y nos dijeron ‘va a haber una entrevista con Vicente Fernández, pero hay que ir por él al hotel Rioja’. Mi compañero era José Bautista y me dijo ‘Pedro, no hay vehículo para ir por él, Pedro, vete en el tuyo, pero córrele que ya está esperando’”.

“En ese entonces yo tenía un carrito Datsun viejito y pues me tuve que ir en él. Llegué al centro y lo estacioné afuera de Sears. Fui directo al hotel y pregunté por Vicente Fernández y me dijeron ‘sí, se salió a caminar, ahí está en la fuente Florentina’. Había algunas personas que lo ubicaron y le estaban pidiendo autógrafos y le dije: ‘Don Vicente, vengo por usted’. Ya me ubicaba, porque como desde 1977 lo había estado cubriendo en sus presentaciones en el palenque y me dijo: ‘muy bien, Pedrito, vámonos’”, relató el ex fotorreportero de El Sol de Irapuato.

Pedro Barrón recordó que antes de indicarle en dónde estaba el vehículo en el que sería trasladado, le hizo una advertencia al cantautor: “Don Vicente, fíjese que no había en qué venir por usted y me vine en mi carrito, nada más que está bien viejito y me da pena”. Después de esto, el “Charro de Huentitán le dijo: “¿A poco no sabes que yo fui albañil? ¡Cuál pena, lo bueno que tienes carro! Y si hubieras venido en burro, me voy contigo”. Y así fue como Pedro Barrón trasladó en su coche a su ídolo, algo que ni en sus más optimistas sueños lo había considerado que sucediera.

Fotógrafo de El Sol por un día

Al llegar al periódico, la entrevista transcurrió de manera amena y normal. Una vez terminada, se le dio un recorrido por las instalaciones de la editora y hubo una escala en el laboratorio de fotografía que tenía el periódico.

En 2017, Marcolino Witrago de la Lama concedió una entrevista exclusiva a El Sol de Irapuato antes de su muerte y en ella recordó sobre ese pasaje cuando Vicente Fernández fue fotógrafo del periódico por unos cuantos minutos.

“Estábamos en el laboratorio de revelado y le estábamos haciendo las fotos. De pronto pidió que le prestáramos la cámara y empezó a manipularla. Le vimos que sí tenía callo y le preguntamos ‘¿a poco le sabe a la fotografía?’ y contestó: ‘me gusta la foto, tengo un pequeño laboratorio en el rancho; un día los voy a invitar para que me den consejos’, nos dijo”.

Marcolino Witrrago de la Lama recordó que entonces le dijo: “a ver, ponte ahí, te voy a sacar una foto” y Vicente Fernández empezó a fotografiarlo. Pedro Barrón también fue retratado por Vicente Fernández. El cantautor jalisciense también tomó otras fotos de aspectos, pero éstas se perdieron “o deben estar guardadas en una caja”, confesaba Marcolino Witrago de la Lama en aquel enero de 2017.

La fotografía de Marcolino Witrago de la Lama cuando era retratado por Vicente Fernández fue publicada en las páginas de El Sol de Irapuato, con el pie: “Cazador cazado... ‘Vicente Fernández... ¿Fotógrafo de prensa?”.

Pedro Barrón relató que hubo también una ocasión en que el equipo de Vicente Fernández le pidió las fotos que le había tomado durante una presentación en el palenque de Irapuato, a lo que accedió y se llevaron su rollo; en otra visita que hizo el “Charro de Huentitán” a Irapuato le agradeció el gesto de regalarle las fotos, al grado de que lo invitó a él y a su familia a su rancho; por ello, su muerte caló hondo por las anécdotas que logró presenciar con su ídolo.

“La partida de Vicente Fernández es una de esas muertes que pega, sobre todo cuando más allá del artista conoces a la persona, pero tuve la fortuna de conocerle ambas facetas y la satisfacción de que don Vicente siempre me devolvió el saludo en donde quiera que lo miraba”.