Surge en León la frase: “Mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”

León, Gto.- Durante su despedida de las presentaciones en el Palenque de la Feria de León el día 31 de enero del 2015, “El Charro de Huentitán”, compartió que su famosa frase “Mientras no dejen de aplaudir yo no dejo de cantar”, surgió después de que el público le pedía que saliera y no hizo caso.

El intérprete de “El Rey” de José Alfredo Jiménez, quien murió a los 81 años, reveló que tenía más de 40 años de visitar León.

Aseguró que en todas sus presentaciones en el Palenque de la Feria lloró, pero de felicidad porque nunca le falló a su público.

Dijo que aunque cantaba las mismas canciones, sus conciertos nunca eran iguales, pero él interpretaba lo que el público le pedía. Sus últimas presentaciones fueron los días 30 y 31 de enero.

Esas últimas fechas que el cantante se presentó en León, donde lució un traje especial color óxido, ya había decidido retirarse de los escenarios, lo que fue bastante nostálgico para sus fans.

“Buenas noches mi querido León, Guanajuato, con una tristeza en el alma, vengo a darles las gracias por última vez, por las veces que me brindaron su cariño y su respeto”, le dijo a su público.

Tres años antes de esa despedida, en 2012 el intérprete dio a conocer su retiro por una decisión personal, en especial por los padecimientos que presentaba como cáncer de hígado, trombosis pulmonar y malestar en una de sus rodillas.

El cantante aprovecharía para pasar tiempo en su rancho de Guadalajara con su esposa Cuquita, así como cuidar de sus caballos.

Fue una despedida especial, pues el también actor acompañado del mariachi “Azteca”, interpretó los éxitos más representativos de su carrera, no podían faltar temas como “Hermoso cariño”, “Cien años”, “Que te vaya bonito” y “Nos estorbó la ropa”, “La diferencia”, “La ley del monte” y “Para siempre”.

“Feria Estatal de León 2015 otorga el presente reconocimiento al Señor: Vicente Fernández, por su trayectoria artística internacional en su última presentación en el Palenque de León. Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Zoológico. Enero 31 de 2015”, se puede leer en la placa que se hizo en honor al padre de “El Potrillo”.