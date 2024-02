Tonatiuh García inspira su ópera prima en conflicto de pobladores con Odebrecht en Veracruz

Mientras se encontraba viviendo en el extranjero, el director Tonatiuh García se enteró del enfrentamiento de los pobladores de su natal Veracruz, con la empresa Odebrecht por la defensa de sus mantos acuíferos ante la invasión y destrucción ecológica.

Sin saberlo, ese caso real se convirtió en la base de su ópera prima, la cinta titulada “Luna negra”, que presenta la historia de tres hermanos que son testigos de esta lucha. En entrevista con El Sol de México, el director compartió que lo más complicado de desarrollar un guion de este tipo es alejarse de los tintes de documental que podría tener.

“Quería que incluso siendo una ficción, no tuviera esa cronología que nos remite al documental, consideramos la historia basada en hechos históricos, lo que planteé fue introducir otras temáticas y personajes”, dijo.

El también músico subrayó que decidió centrarse en el drama de la familia protagonista, y omitir los nombres reales de los involucrados, así como cualquier indicio que remitiera a los partidos políticos, para universalizar la historia y que no se convirtiera en algo meramente reaccionario.

“Decidí que la historia no comenzara con la temática central, que en este caso es la defensa del río, sino con otras problemáticas. Que los personajes centrales no fueran tampoco quienes encabezan el movimiento, sino que hay otros personajes del pueblo”.

Dando vida al enemigo

La película con la que triunfó en la edición 45 del Festival Internacional de Cine de Moscú, como Mejor Director Cinematográfico y el Premio del Público, retrata cómo los pobladores fueron engañados por los políticos (interpretados por Leticia Huijara y Odiseo Bichir), quienes les hicieron creer que las obras realizadas en los ríos se realizarían en beneficio de su comunidad.

Para Leticia es un orgullo contarle al público la valentía de los habitantes, pero a la vez, siente una gran responsabilidad de hacerlo con respeto. “Es divertido, pero difícil porque te toca ser la mala de la película”, declaró.

Dado que el rodaje se realizó en Jalcomulco, Veracruz, el lugar exacto donde sucedieron los hechos, la también ex titular de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, siente que fue una experiencia agridulce, pues, “vengo a recordar esta parte horrorosa del engaño, del político traidor que viene con una cara y en realidad trae otra”.

“Es interesante ponerse en la piel de estas personas que valora única y exclusivamente lo que obtendrá a nivel personal, olvidándose de un interés comunitario, y yendo a al final totalmente en contra de lo que tú piensas que en algún momento como ciudadana harías”.

Por su parte, Odiseo confesó que en el set, ya con el maquillaje y peinado puestos, no podía evitar sentirse como el enemigo declarado de la película. Sin embargo, agradece tener la oportunidad de contar las historias de los héroes a través del cine.

“Aunque no nos demos cuenta estamos afectados por lo que ocurre, cualquier dirección tomada en favor de la justicia, de la verdad y la razón, será bienvenida. No importa que de pronto no sea del todo comprendida, porque nos sentimos ajenos”.

“Luna negra” cuenta también con las actuaciones de Eileen Yáñez, Raúl Briones, Dalia Xiuhcoatl, Jorge Antonio Guerrero, Leidi Gutiérrez y Ramiro Fumazzoni. Se estrena este 22 de febrero en salas de cine.