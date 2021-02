Supervivientes al límite, historias que invitan a valorar la vida

Impactantes accidentes automovilísticos, incendios o hasta acercamientos con fenómenos naturales son sólo una parte de Supervivientes al límite, el programa de Tv Azteca que llega todos los jueves a través de la señal de a+ en punto de las 19:30 horas.

“Contamos historias en primera persona, con el superviviente quien nos va narrando cómo precisamente sobrevivió al momento más difícil de su vida, cómo superó esa tragedia y qué ha hecho después de enfrentarse a ella, y la reflexión que le deja al público es cómo vamos a aprovechar el tiempo, porque no necesariamente se tiene que vivir un momento trágico, sino hay que saber que no tenemos la vida comprada”, señala Gabriela Ávila, quien funge como el hilo conductor de las historias que se presentan en cada edición.

Los relatos resultan impactantes no sólo por la crudeza de los hechos, sino por contar con videos y materiales de primera mano, que sirven como testigos de lo sucedido.

“Una de las características de este show es que tratamos de utilizar las imágenes que las mismas personas nos comparten”, refiere Ávila.

Sobre lo que podrá verse en la emisión de hoy, Gabriela adelanta uno de los casos: “Tendremos a una mexicana que fue a cumplir un sueño en Asia, pero vivió su peor pesadilla allá, pues fue superviviente de un terremoto y un tsunami; ella estará contando cómo pasó esos momentos de terror que fueron un desastre y una tragedia”.

Ante la naturaleza de los hechos que se relatan, la conductora confiesa que en ocasiones llegan a ser tan impactantes que ella misma debe tomarse unos minutos durante la grabación para entender la magnitud.

“Durante la grabación, cuando vas avanzando en la lectura, que va in crescendo contando hasta el punto más crítico, he tenido que parar para entender cómo una persona se cortó una pierna para salvarse la vida, y me emociona porque sé que al público le va a encantar escuchar estas historias y saber que lo superan y salen adelante”.

Finalmente, Gabriela destaca el mensaje que comparte el programa, que es la importancia de valorar la vida, y en especial en este momento histórico por el que el mundo atraviesa. “Si ya el peligro que tenemos es latente por el contagio de este virus, ¿por qué vamos a esperar a estar en un momento trágico como estas personas, para tomar conciencia de que debemos cuidarnos y cuidar a los demás?, de alguna manera es un reflejo del valor que debemos darle a la vida, es decir, no tienes que atravesar un incendio, pero sí estás en una situación de salud mundial. Vamos a tomar conciencia para que podamos contarle a las nuevas generaciones cómo logramos pasar este momento tan crítico”.

Gabriela Ávila es locutora originaria de Venezuela, y también ha trabajado como actriz en su país natal y Colombia.