[VIDEO] SMS sigue triunfando

El grupo cubano SMS que significa (somos muy soñadores), con éxito se encuentra promocionando su primer sencillo titulado “Perreo” que fue lanzado hace cuatro meses.

Está talentosa agrupación con más de siete años con presencia en la música, fue ganadora en el 2013 como artista novel del año premio otorgado por el portal Pistacubana.

En entrevista vía telefónica con El Sol de Irapuato, dieron a conocer que la música y letra de “Perreo” surgió en el estudio de grabación y sus autores son Simpa (Lázaro Luis Becerra Gaspar), Miller (Yamil Sueque Priento) y Diamante.

Platicaron que en dicha melodía la mujer tiene el protagonismo y se refleja en cada frase la fuerza y seguridad femenina, cuenta el desamor de una chica que sufre por un tropiezo en su vida, empieza a salir a bailar y disfrutar con sus amigas.

Al platicar sobre el público de nuestro país dijeron que se encuentran muy contentos con los mexicanos, ya que han recibido su tema de maravilla.

Satisfechos por los buenos resultados obtenidos, señalaron que la aceptación y el alcance de la melodía ha sido muy grande, ya que hasta el momento tiene registradas más de 96 mil reproducciones en YouTube.

Los comentarios son excelentes, los cuales leen uno por uno y todos son buenos, para ellos eso es lo mejor, porque finalmente el público es el que manda y decide.

Acerca de sus planes mencionaron que para este 2021 quieren sacar una canción con video clip cada dos meses, de hecho a principios de febrero van a lanzar un nuevo tema con su video que será dedicado al amor, porque este mes es el más romántico del año.

Adelantaron en exclusiva para este diario que ya tienen dos colaboraciones realizadas una de ellas con un talentoso artista mexicano que les va a encantar.

El más grande anhelo que tiene SMS terminando la pandemia, es cantar en vivo en un escenario, ya que por mucho que les guste estar en el estudio grabando, no hay nada que se compare con un concierto, para el sentir los aplausos y la energía que transmite el público.

Para ellos el conectar con cada uno de sus fans, sentir su buena vibra y escuchar que coreen las canciones, es extraordinario y no lo cambian por nada.

Sobre la buena respuesta del público expresaron: “cuando nos aplauden quiere decir que nuestro trabajo les gustó, que vale la pena, que todo está saliendo bien y sobre todo que les agrada lo que están escuchando y ese es el mejor regalo para nosotros”.

Los originarios de la Habana en su mensaje comentaron: “queremos decirles a todas las personas y en especial a los jóvenes que no dejen de soñar, que no se rindan que no importa cuantas puertas se cierren, siempre va haber una más que se va a abrir y lograr lo que se propongan”.

Continuaron: “una muestra somos nosotros, que somos originarios de una isla muy pequeña y somos soñadores, nunca hemos dejado de soñar, hemos conseguido muchas cosas y nos faltan miles de sueños y metas por cumplir”.

SMS concluyó la charla recalcando: “la verdad es que el viaje y recorrido que hemos hecho junto a nuestros seguidores lo hemos disfrutado muchísimo, le deseamos a toda la gente muy buenas vibras y muchas bendiciones en este 2021 porque nos merecemos cosas buenas”.