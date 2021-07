Sebastián Silveti, nueva promesa actoral

Con paso firme en cada proyecto actoral y con un gran futuro en sus manos, Sebastián Silveti ha dejado huella en cada una de las participaciones en cine y teatro. Próximamente podremos disfrutar de su trabajo en la siguiente temporada en la serie “Narcos”, producción de Netflix.

Un talento guanajuatense que, por propios medios, ha conseguido ocupar un lugar en el mundo de la actuación.

En visita a las instalaciones de El Sol de Irapuato, el actor recordó cuáles han sido los retos que ha tenido que enfrentar para ocupar un sitio en su trabajo profesional, sin embargo sigue tocando puertas, realizando castings y buscando oportunidades que lo lleven poco a poco a consolidar su carrera.

Sebastián ha demostrado su talento extraordinario

El salmantino, tras realizar su licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana, decide viajar a Nueva York para ser parte de la generación del conservatorio Stella Adler (Stella Adler Conservatory of Acting), en donde adquirió el método para llegar a los escenarios.

En su estancia en Nueva York (poco más de tres años), Sebastián Silveti protagonizó la puesta teatral “En Arabia todos seríamos reyes”. In Arabia We'd All Be Kings es una obra dramática ambientada en la ciudad de Nueva York , escrita por Stephen Adly Guirgis.

Una obra que trata principalmente de cuestiones de adicciones, esperanza y amistad y en donde Sebastián tuvo la oportunidad de demostrar su talento.

A pesar de venir de una dinastía de grandes toreros (familia Silveti), el joven no lo ha utilizado como carta de presentación en su trabajo, sino que se ha preparado para poco a poco lograr un lugar en la actuación.

En el 2020 fue estrenada la película “Nuevo Orden”, de Michel Franco, en donde Sebastián tuvo una participación.

Además ha sido invitado al Festival de Cine en Morelia y el Festival de Cine de San Sebastián en España.

Sebastián también ha incursionado en trabajo detrás de cámaras en producción y aunque es algo que le gusta, le apasiona más la actuación.

“Poder contar historias y lograr que el público se involucre a través de sus emociones es lo que disfruto”, dijo el actor.

La vida le ha enseñado que no importa el papel que le den, todo es aprendizaje, y está convencido que el tiempo y su trabajo lo llevarán a pisar grandes escenarios y compartir con primeros actores.

Su carisma y sencillez, pero sobre todo su talento, lo llevarán a conseguir el éxito en lo que se proponga, él es Sebastián Silveti.