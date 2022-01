Se llena de sonrisas el Palenque de la Feria León 2022

León Gto.- Una vez más y los comediantes se presentaron en el Palenque de la Feria, dónde arrancaron la sonrisa de los asistentes durante todo el show.

Todo comenzó cerca de las 11 de la noche cuando el El Costeño fue el primero en salir, quién al ver que había poca gente en el recinto comenzó a burlarse de la poca respuesta de los leoneses.

"No que en León la vida no vale nada, entonces qué miedo tienen, porque no vienen, de haber sabido que había tan poca gente mejor el show lo hubiéramos hecho en sus casas", mencionó el comediante mientras los asistentes reían a carcajadas.

Luego de dos años en que El Costeño no pisaba las tierras leonesas, agradeció a todos los visitantes por acudir a sus presentaciones a pesar del Covid.

El show comenzó con una rutina de chistes, en los que se burló de los cubrebocas, de una realidad alterna con zombies y la generación de cristal, además, los empresarios del Palenque no se salvaron, ya que ellos también fueron víctimas de las bromas.

Para el segundo acto, las ocurrencias de Teo González se llevaron la noche, el leonés recibió muestras de cariño por parte de su público, con el cual interactúo durante todo su show.

El Palenque se llenó de risas, las cuales hicieron olvidar por un momento la situación actual del país, sin duda una noche muy amena y llena de alegría.