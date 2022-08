Lanzan botella de tequila a Santa Fe Klan en pleno concierto y se “enciende”

León, Guanajuato.- En redes sociales circula un video de Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan , quien en una de sus presentaciones se molestó por la agresión de una persona del público que le avienta lo que parece ser una botella con líquido.

El intérprete de éxitos como “Debo entender”, “Así soy” y “Te iré a buscar”, alcanza con la mano a detener el artículo que va en contra de su cara, mientras se le escucha molesto decir “¡Qué onda cab…”.

El cantante le pide subirse, mientras equipo de seguridad se acerca al rapero para evitar algún altercado.

En otra escena del video, se escucha a al público molesto pidiendo que saquen al susodicho, que nunca aparece en la toma, “Sácalo carnal, ¿o no pueden para ayudarles?” dice mientras intenta bajar del escenario para hacerlo él mismo.

Ante esta situación, sus seguidores le mostraron su apoyo en las diferentes páginas donde circula el video.

“Qué coraje. De los artistas más humildes que he conocido y luego se preguntan por qué algunos artistas se les sube si vienen de abajo”, “¿Por qué no respeta la gente? Si no les gusta pues está bien, pero por qué actuar así, qué mal”, “Qué maña de andar tirando cosas”, “Si no les gusta a qué van”, fueron algunos de los comentarios

En días pasados, el rapero también se hizo viral en las redes sociales, luego de romper en llanto durante un concierto, donde compartió la difícil separación de sus papás.

“¡Ánimo! Dejen atrás el orgullo, si nos vamos a morir todos para qué chin… se clavan y todos dejen atrás el orgullo, el orgullo no deja solucionar los problemas y los hace peor”, dijo a los reunidos en su presentación.

También recientemente, su pareja Maya Nazor, acaparó el ojo público al mostrar el rostro de su hijo con Santa Fe Klan, pues la pareja se había manejado muy discreta con la privacidad de su pequeño Luka, quien tiene poco más de un mes de nacido, publicación que también emocionó a sus miles de seguidores.