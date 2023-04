Robert Domínguez el creador de contenido que inspira en las redes sociales desde lo legal

Ser creador de contenido en redes sociales es una función aparentemente fácil de hacer, pero muy difícil de ejecutar y más en el ámbito jurídico. Robert Domínguez es abogado de profesión con Licenciatura en Relaciones Internacionales y una especialización en Política Cubana en FIU Honors College.

Actualmente Robert es considerado uno de los creadores de contenido más importantes en Latinoamérica en el ámbito de lo jurídico, utilizando las redes sociales como una herramienta primordial para ayudar a las personas en la resolución de muchas problemáticas y ganándose el respeto y la admiración de sus seguidores.

‘’Me siento más como una persona que proyecta realidad y calidad humana a los hogares, a las redes sociales y por ende las vidas de cada uno de mis seguidores. Los escucho y eso me llena más que sentirme importante, me siento cercano a esa gente que siempre está allí para escuchar y ver todos mis videos. Ayudar a muchas personas y que el mundo se inspire de mis acciones también me hace sentir grande. Enseñar que, así como recibimos, debemos dar sin esperar nada a cambio. Tener buen corazón’’- Robert Domínguez.

Profesionalismo, compromiso, confidencialidad, empatía y sencillez, son algunas de las cualidades que caracterizan a Robert como ser humano, sin lugar a duda ha sido un profesional que se ha empatizado por las problemáticas que día a día viven muchas personas y que desde su experiencia y conocimiento ha contribuido de manera eficaz y benéfica. Su gusto por las redes sociales ha sido desde siempre, hasta el punto de hoy generar sus propios videos con un gran objetivo.

‘’¡Ser real es mi pasión! Yo soy un abogado que empezó con un sueño, con ganas de ayudar a las personas, pero me di cuenta de que mientras más real era en redes sociales, el mundo podía ver una parte de los abogados que nadie más mostraba. Empecé a decirle a mis clientes lo que pensaba realmente y cómo podía ayudar más rápido… la honestidad me caracteriza y todo empezó a fluir mejor en ese momento’’- Robert Domínguez

Hoy por hoy Robert Domínguez les aconseja de igual manera a las nuevas generaciones realizar un buen contenido, ser real en redes sociales siempre podrá generar un impacto positivo en las personas.

‘’Mientras más real seas, tendrás un público fiel y te apoyarán según lo que transmitas. Un mal comentario no define tu proyección, pero si necesitas prestar atención para poder dar el mensaje correcto según a lo que te dediques. Constancia y aprender a identificar tu público. Dirigirte a ellos inicialmente. La constancia es parte del éxito. Pero tus valores lo son todo. Como tratas a tus empleados, a tus amigos o a un desconocido, habla más de ti que cualquier acto de bondad esporádico que tengas. Seré real siempre y estaré aquí para escuchar a mis seguidores como la familia que somos. Hay Robert Domínguez para rato’’. - Robert Domínguez