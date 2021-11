¿Quién es la máscara? fue su escuela

Este domingo Sandra Echeverría reveló su identidad en el reality ¿Quién es la máscara?, el cual la transportó a sus inicios en el mundo artístico, al permitirle experimentar la música, el baile y la actuación al mismo tiempo.

En charla con El Sol de México, la intérprete compartió que "fue una gran escuela. Nunca me había tocado juntar todas estas disciplinas en un mismo proyecto, y fue algo nuevo, algo demandante y estresante, pero al mismo tiempo muy divertido. También te das cuenta de que cuando realmente te propones algo lo puedes lograr".

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Su personaje fue Androide, y para llevarlo al escenario ensayaba al menos dos horas diarias, también aprendió a modular su voz para no ser descubierta. Además de las lecciones de baile tradicional que tomó para pulir su técnica, incluso tomó algunas clases de danza aérea, para lograr los números que requerían esa disciplina.



Dado su cariño por la música, el explorar distintos géneros a través de este programa fue quizá lo que más disfrutó.



“Lo mío desde que tengo 9 años es el ranchero, pero a lo largo de mi vida he cantado muchas cosas: baladas, boleros, gospel; pero nunca había tenido realmente la oportunidad de poder utilizar todas esas herramientas. Cuando te llega un proyecto así es como un regalo, porque puedes jugar con todo eso”, dijo.



Su participación en este reality se suma a la larga lista de proyectos que tuvo este año, que incluyen un disco, un podcast, un documental y su participación en el doblaje de la serie Maya y los tres.



La también actriz asegura que ya alcanzó la etapa en su vida en la que busca priorizar a su familia sobre el trabajo, antes de aceptar un proyecto trabajo, se asegura que no interferir con el tiempo que pasa con su pequeño.



“No puedo aceptar proyectos muy largos y que me demanden ir a trabajar a Bali, por ejemplo”, comenta entre risas. “Siempre trato de negociar con la producción para que pueda tener tiempo con mi hijo, porque si no lo tengo, me pongo de mal humor y no me quieren ver así”.



Sandra adelantó que el próximo año continuará trabajando en su proyecto musical, y con gran emoción, platicó que muy pronto anunciará una colaboración musical con un grupo mexicano de gran renombre. Asimismo, espera estrenar dos películas (Qué despadre y Perfecto anfitrión) durante los primeros dos meses del año.