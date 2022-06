Paty Cantú defiende el amor propio

En muchas ocasiones, Paty Cantú escuchó la frase: “ámate a ti mismo” y, aunque lo intentaba, no lograba dar con la fórmula exacta para abrazar sus propios defectos, los errores que ha cometido, ni aceptar lo que no puede controlar.

Encontró que acudir a terapia era la mejor forma de comenzar a descubrirse por completo, abrir su ser para darle la bienvenida a lo nuevo.

“Estar sola en 2020 tuvo un efecto que me obligó a entender qué era el estar conmigo porque no tenía otra opción, era ver cómo le hacía para caerme bien y, de repente, descubrí que aceptándome tal y como soy, dejando de exigir una perfección que no podía dar era como podía lograrlo.

“Dejé de llamarle defecto a todo lo que no era perfecto. Hay cosas que son parte de quien eres y muchas cosas que definimos como defectos es porque las estamos comparando con las características de alguien más, pero cuando dejas de hacer eso te das cuenta que algo o te puede salir bien o te puede salir mal, pero está bien porque eso es lo que te hacer ser quien eres”, afirmó la cantante en entrevista

La mejor forma de desahogarse, incluso de generar conciencia sobre ciertos temas es a través de la música; y lo ha demostrado en cada álbum, porque relata un momento importante de su vida.

Por ejemplo, en 2008, cuando lanzó su primer disco Me quedo sola, la tapatía hablaba de una niña protestando, con un sentimiento de enojo invadiendo su ser; mientras que, para Afortunadamente no eres tú, que estrenó dos años después, el principal relato era su corazón roto, cómo una mujer perdía la relación más importante de su vida hasta ese momento.

Siguió Corazón bipolar, en 2012, en el que Cantú abrazó sus defectos y se reía de aquello que no podía cambiar; descubrió que para amar a otro, era importante amarse primero a ella misma, pero para lograrlo debía de enfocarse en sanar su mente, fue así como surgió #333.

“Algo importante para mí fue trabajar en mi salud mental, tomar distintos tipos de terapia, psicológica y espiritual, analizar un poco mi vida desde un lugar sin vergüenza, sin vendas, atreverme a mirarme al espejo.

“Se me cansaron muchos prejuicios que tenía hacía conmigo misma, después de la pandemia aprendí a tratarme con la misma compasión, cariño y comprensión con la que trato a los demás, con eso viene una apertura para ser feliz”, contó.

Con un equilibrio mental, amor, con fantasmas del pasado superados y una actitud de poder, Paty Cantú creó La mexicana, aquel material en el que la cantante regresa a sus raíces y aprovecha para decretar lo que tanto se merece.

Finalmente, en su sexto álbum plasma a una mujer diferente, mucho más libre, que se acepta tal y como es, con objetivos claros, pero sobre todo con el máximo amor que una persona se puede dar a sí misma.

A manera de adelanto, la originaria de Guadalajara estrenó Bailo sola, compuesto por César Ceja cuya finalidad es que cada mujer brille a su manera y que los demás aprendan a respetar ese resplandor.

“Estando en mi casa soltera y sola, en vez de sentirme mal por no tener tal vez al amor de mi vida, más bien pensé: ‘qué rico es que no haya nadie que me esté juzgando’; me serví una copa de vino, puse música y bailé en mi casa sola una hora, así nació la canción.

“Quiero que la gente sienta que puede hacer sus propias reglas, que no se tienen que parecer a alguien más, porque no parecerte a alguien más está muy bien, de hecho, no tienes que seguir a nadie ni permitir que te juzguen por ser quien eres”, dijo.

La actitud que ahora tiene la compositora de 38 años no sólo le abrió un panorama dentro de su faceta como cantante, sino también como coach en La Voz Kids y la conducción de la versión mexicana del reality Iron Chef, próximo a estrenarse en Netflix.

“Siempre he creído que la cultura de ciertos lugares se puede conocer a través de la comida. He tenido oportunidad de hacer giras musicales en diferentes países, al principio sólo era llegar al hotel, mi evento, el aeropuerto y de regreso, pero empecé a hacerme tiempo para comer en donde esté, así que empecé a hacerme como muy foody.

“Iron Chef es una competencia muy emocionante y muestra nuestra cultura de cocina prehispánica y actual, nuestra gastronomía, será realmente emocionante”, compartió.