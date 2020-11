Para LP, la industria de la música ya no es sinónimo de opulencia

Es cierto: la industria musical ya no es la mina de oro que era antes, cuando pertenecer a una gran disquera era sinónimo de lujo y opulencia. La llegada del streaming derribó el mito del rockstar millonario, pero eso es algo que no le preocupa en lo más mínimo a la cantautora estadounidense LP, quien prefiere que su música sea escuchada en todo el mundo a tener una cuenta bancaria sustanciosa.

“Creo que el streaming es genial, aunque desde el principio supimos que ya no iba a haber tanto dinero como antes. No es que hoy los músicos no ganen dinero con estas plataformas, pero no hay comparación a las ganancias que se generaban en los 80 o 90. Es obvio, me gusta el dinero, ¿a quién no?, pero prefiero difundir mi música a cobrar demasiado”, dice esta compositora cuyos éxitos, justamente, crecieron a la par de los servicios de música por streaming.

Desde 2015, Laura Pergolizzi, ha construido una imagen exitosa que se ha traducido en cuatro millones y medio de escuchas en Spotify. Pero lo que realmente la ha hecho convertirse en todo un fenómeno del pop mundial es esa voz tan andrógina que posee, con tesituras que recuerdan a los viejos maestros del blues, pero también a las aguerridas voces femeninas del soul de los Estados Unidos.

Quizás por toda esta capacidad de adaptación que tiene a las transformaciones, LP toma con mucho optimismo esta nueva era de conciertos online. Ofrecerá el suyo el próximo 22 de noviembre a las 19:00 horas a través de Ticketmaster Live, como parte del concepto Irrepetible, el ciclo de shows online que organiza OCESA para reactivar la industria del entretenimiento en plena pandemia.

“Hay que mantener la cabeza ocupada. Hace un par de meses lancé un nuevo tema y mañana seguramente tendré listo otro más. En esta vida hay que ser constante, no todo depende de la suerte o el destino, aunque sí creo en ambas cosas”, comenta LP, quien además ha escrito canciones para artistas de la talla de Madonna, Céline Dion y Cher.

Aunque en su carrera ha grabado cinco álbumes de estudio, fue su canción Lost on you la que la colocó en los reflectores internacionales. Con este tema, la intérprete de 39 años alcanzó la cima de las listas de popularidad en más de 13 países, desde Reino Unido, Estados Unidos y Canadá hasta Italia, Suiza o Israel. A México llegó con mucha fuerza en 2018, lo cual le permitió presentarse en el Vive Latino 2019 ante una audiencia de más de 50 mil personas.

Sobre su concierto en línea del próximo domingo, admite que es muy difícil transmitir la energía de una presentación en vivo a través de una pantalla, pero asegura que la tecnología ha sido un gran avance para estos tiempos en los que el entretenimiento está suspendido debido a la emergencia sanitaria.

LP es, además, una artista con una profunda vocación social. Parte de las ganancias de sus conciertos son donados a organizaciones civiles de todo tipo, como la Coalición Nacional de Justicia Negra (NBJC), la cual lucha por los derechos de las comunidades afroamericanas, así como por los derechos de la comunidad LGBTTI.

“Hace poco en Polonia todas las mujeres salieron a la calle a decir que pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos, es increíble cómo las mujeres de todo el mundo levantamos la voz para exigir nuestros derechos y nuestra libertad”, asegura.