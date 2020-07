[Video] "Me das asco", lo que hay detrás del pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo

Desde hace un tiempo, un rumor corría en torno a las grabaciones del programa “Laura sin censura” y su conductora Laura Bozzo, quien mantiene una fuerte discusión nada más y nada menos que con Alfredo Adame.

Y es hasta ahora que comenzó a circular el video en donde se muestra el motivo de la riña de ambas celebridades, las diferencias salieron de control a tal grado de que la conductora tuvo que correrlo del set.

Ya todos saben que no es la primera vez que el nombre de estos conductores está en boca de todos, pero ¿qué fue lo que desató tal discusión?

Adame fue invitado al nuevo programa de Laura Bozzo para hablar sobre el acoso en las redes sociales, el intercambio de ideas comenzó a subir de tono hasta que Adame no soportó más y arremetió en contra de la protagonista, señalando incluso que pediría que la corran del país y por el mismo motivo vaya unos años al penal para mujeres, Santa Martha Acatitla.

La discusión continuó con señalamientos sobre cosas dichas en el pasado y Adame la tildó de ignorante: “para mí eres una ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón, y no puedes insultar a una persona…. Tú me das más pena”, expresó.

Y por si fuera poco, para "cerrar con broche de oro", el conductor le dijo a Bozzo que le producía asco luego de que la conductora le recordara que desde hace tiempo ha tenido conflictos con más mujeres por hablar mal de ellas, hasta de su expareja.

"A mí me das asco tú, porque tu imagen es de verdad asquerosa, me das asco, ¿qué te parece?"

Lo que puso punto final al pleito fue que Laura le pidió que se retirara de su programa, "tú no puedes estar aquí si eso piensas".

Y sin más, Adame se levantó y abandonó el foro, no sin antes reiterar su motivo "me retiro de tu programa porque me das asco".

Alfredo Adame, héroe nacional de mil batallas, contra Carlos Trejo, Andrea Legarreta, Laura Zapata y ahora contra Laura Bozzo.

Le hiciste saber lo que muchos pensamos y nadie se había atrevido a decir. pic.twitter.com/fU8Hq0fTQD — HD Harta Definición Podcast (@HdPodcastMx) July 10, 2020

No es la primera vez que el conductor está envuelto en la polémica por discusiones de este tipo, apenas el año pasado fue la llamada "pelea del siglo" entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, que muchas expectativas generó y al final no pasó a más.





