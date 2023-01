Casio es para toda la vida: la respuesta de la marca a mención de Shakira en sesión con Bizarrap

Ayer miércoles, Shakira estrenó una nuevo tema junto a Bizarrap que causó furor en las redes debido que el tema parece una venganza contra su expareja, el futbolista Gerard Piqué, y la actual novia de este, Clara Chía.

Luego de darse a conocer el tema, hubo una parte en específico que llamó la atención a sus fanáticos y se trata de un fragmento donde hace referencia a la empresa tecnológica Casio.

“Casio es para toda la vida”

La polémica se suscitó luego de que Shakira hiciera varias comparaciones entre marcas comerciales.

“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, dice el fragmento

Casio respondió a la oleada de menciones en redes sociales en su cuenta de Twitter, y dijo que, a comparación de lo dicho por Shakira, sus productos “duran toda la vida”.

“Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida”, indica su tuit acompañado de una imagen donde aparecen los miembros de Daft Punk.

Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜

Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉#Harder, #Better, #Faster, #Stronger pic.twitter.com/Si8CZfKEe1 — División Educativa (@CASIOedu) January 12, 2023

Tuiteros molestos con la comparación

Luego de que Shakira lanzara su letra, usuarios de Twitter ironizaron la comparación con memes y frases ocurrentes.

Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chia. — Ofi ❼ (@Castrio_Ofi) January 12, 2023

También hubo burlas respecto a las reacciones de Casio al decir que son menos que un Rolex.

El dueño de Casio yendose a dormir pic.twitter.com/CunDXI6VS8 — Rulo de viaje (@Dan_Lande) January 12, 2023

Shakira: “Cambiaste un Rolex por un Casio”



El dueño de Casio: pic.twitter.com/pSfLe0tdl4 — Joseee (@NingunJose) January 12, 2023

Otros usuarios mostraron su ingenio por quienes usan Casio y que a partir de la canción de Shakira, "los esconden"

Tu intentando ocultar el reloj Casio mientras tus amigos hablan de la canción de Shakira. pic.twitter.com/Psr8m8BZlX — S (@sssslllljjjj) January 12, 2023

Así también, mostaron las divertidas "ventajas" de tener un reloj de estos.

Me va a disculpar Shakira, pero no he visto un Rolex con jueguitos. Punto para los Casio. pic.twitter.com/nwxKplhk07 — Havuck El Robot (@HavuckElRobot) January 12, 2023

Entiendo el coraje de Shakira contra Piqué y la novia en su canción con Bizarrap pero... por qué le tiran a los relojes Casio? 🥲



Yo no he visto que ningún Rolex te multiplique o te sume. pic.twitter.com/wRV3ohcWlF — jorge 🍣 (@elmalquerido) January 12, 2023

Fue a mediados del 2022 cuando la pareja se separó debido a una infidelidad de Piqué, después se supo que Clara Chía era la nueva pareja del futbolista.

Ante esta incómoda situación, Shakira ha externado sus emociones mediante canciones, tal es el caso de "Te Felicito".

"A ti te quede grande y por eso estás con una igualita como tú. Del amor al odio hay un paso. Por acá no vuelva, hazme caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó", dice otro fragmento de la canción.









