Ella es la actriz que dará vida a Michelle Salas en Luis Miguel, la serie

Si pensabas que por el coronavirus no habría buenas noticias, llega la serie de Luis Miguel para anunciar parte de su elenco de la segunda temporada.

"Me niego a estar solo", dice el post para dar a conocer el nombre de los actores que acompañarán a Diego Boneta, quien seguirá dando vida a El Sol de México.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En esta segunda parte se abordará la paternidad de Luismi, por lo que aparecerá el personaje de Michelle Salas, quien será personificada por la niña Valery Sais y la joven actriz Macarena Achaga.

Foto: Instagram

Ver esta publicación en Instagram we’re only humans floating on a rock but I think that you are made of stardust ✨ #somethingaboutyou @theofficialpandora #pandorame #pandoraxmilliebobbybrown 💘 by @ferpineapple.jpg Una publicación compartida por Macarena Achaga (@macabeso) el 23 de Ago de 2020 a las 10:24 PDT

Igualmente participarán Fernando Gallardo como Mauricio Ambrosi, Pablo Cruz Romeo como Patricio Robles, Juan Ignacio Vane (José Pérez) y Teresa Ruiz (Azucena).

Me niego a estar solo... 🎤 Así que es momento de presentarles al elenco que se une a Luis Miguel, la serie en su segunda temporada. pic.twitter.com/yn2HMXg4p5 — Luis Miguel La Serie (@serieluismiguel) September 29, 2020

También se confirma a Axel Llunas como Sergio Basteri joven. Recordemos que su hermano Izán fue el pequeño Luis Miguel en la primera temporada que acaparó la atención por su gran parecido y la calidad de su voz.

El estreno de la segunda temporada será hasta 2021 tras detenerse la producción por la pandemia del Covid-19 que ha azotado al mundo.

¿Quién es Michelle Salas?

Michelle Salas nació el 13 de junio de 1989. Es la primera hija de Luis Miguel y de la actriz y cantante Stephanie Salas cuando ella solo tenía 17 años, por que la vida de la ahora influencer, modelo y fashion blogger siempre ha estado bajo la polémica.

Durante muchos años, Stephanie y la familia Pinal intentaron ocultar el nombre del padre, pero era un secreto a voces en el medio del espectáculo, hasta que la propia Michelle y su madre confirmaron en 2005 la paternidad del Sol.

Ver esta publicación en Instagram Ser Madre es despertar a la vida🌟Te amo tanto mi bebé @michellesalasb ❤️💫🌻Junio 13/1989🙌🏻 “Felicidades a todas las Mamacitas!!!🌹 Una publicación compartida por 𝐒𝐓𝐄𝐏𝐇𝐀𝐍𝐈𝐄 𝐒𝐀𝐋𝐀𝐒 (@stephaniesalasoficial) el 10 de May de 2018 a las 6:40 PDT

Dos años después, el cantante se acercó a la joven, motivado también porque se acababa de convertir nuevamente en padre de un niño, Miguel, de su relación con la actriz Aracely Arámbula.

En 2008, finalmente Luis Miguel se reúne con Michelle, quien se muda con el cantante y su familia a su residencia en Los Ángeles, California, y en 2011 la reconoce oficialmente como su hija: Michelle Gallego Salas.

Ver esta publicación en Instagram Difícil es poder expresar en palabras lo que significa esta mujer para mi. Una mujer excepcional, con el corazón más grande y más noble que he conocido. Mi mejor amiga desde el día que la conocí por primera vez a las 3pm en el hospital Español 🥰 Incontables son las aventuras que hemos vivido juntas, siempre llenas de risas y de amor, mucho amor ❤️ Gracias por tanto mamacita. Gracias por enseñarme a ser la mujer que soy y por inculcarme siempre el valor más importante de la vida como lo es la familia. Gracias por sacrificar todo y cambiar tu vida a los 20 años para llevarme a la escuela a las 6 de la mañana, peinarme el flaquito como a mi me gustaba, llevarme a la gimnasia, al ballet, disfrazarte en mis cumpleaños y hacerme el Mac and cheese más rico del mundo 🤣... uf y la lista no se acabaría. Gracias por demostrarme con hechos que el tiempo y la dedicación son la mejor base que podemos tener en la vida y que lo más importante es cuidarnos la una a la otra. Que sería de mi sin todo lo que hemos vivido juntas... De sobra está decirte lo mucho que te amo y lo importante que eres en mi vida. Te admiro y te respeto más que a nada en este mundo. Si volviera a nacer te elegiría a ti, una y otra vez 🌹 Por muchos años más así. Hoy y siempre brindo por ti ❤️ Te extraño!✨🍾🥰 @stephaniesalasoficial Una publicación compartida por ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb) el 10 de May de 2020 a las 1:49 PDT

Sobre la serie, a Stephanie Salas no le agradó la manera en que plasmaron su historia con Luis Miguel en la serie, y lo consideró como irrespetuosa y ofensiva para ella y su familia, pues la presentaba como una joven fiestera y "fácil".

Por su parte, Michelle dejó en claro que la serie "no es un blog de mi vida, no somos las Kardashian, somos una familia y respeto a cada uno".

"Yo respeto la vida de mis padres, que pudieron haber tenido en un pasado, no soy nadie para juzgar nada, estoy aquí parada, feliz, orgullosa de la familia que vengo, de quien soy y estoy parada aquí no por ser hija de tal, porque me la parto todos los días para tratar de ganarme un nombre yo, basta ya del amarillismo, veamos más allá", declaró a la prensa meses después del estreno.

Ver esta publicación en Instagram Los moods de hoy 🤣😘😉 Una publicación compartida por ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb) el 18 de Sep de 2020 a las 5:54 PDT

















Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer