Así fue la boda de YosStoP con Gerardo González: Video

No hay mal que por bien no venga, y justo eso es lo que está viviendo la youtuber YosStop. Luego de haber pasado por una experiencia desagradable en su vida, ya que experimentó lo que es vivir en la cárcel, hoy su vida dio un cambio de 180 grados, debido a que este fin de semana contrajo nupcias con Gerardo González.

Gracias a las historias que subió la propia influencer a su cuenta de Instagram es que se dio a conocer la boda, siendo todo muy íntimo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yoss Hoffman (@justyoss)

Te recomendamos: YosStop: ¿Qué estoy embarazada?

¿Cómo fue la boda de YosStop?

La boda se realizó el domingo 29 de mayo, y esto se sabe gracias a las fotos y videos que subieron Yos y su hermano Rayito en sus cuentas oficiales.

El enlace matrimonial se realizó en la tarde, en una propiedad ubicada en la Ciudad de México, misma que tenía un jardín que la pareja decoró con cientos de flores en el piso, así como un atrapasueño colgado en un árbol.

♬ sonido original - Rayito.eth⚡️ @debryanshow Entregue a mi hermana @justyoss 👰‍♀️🤵‍♂️ #boda

¿Qué vestido uso la youtuber?

Es de recordar que la novia tiene unas cuantas semanas de embarazo, es por eso que usó un vestido tipo princesa; en la parte superior con encaje y escote en V y una falda lisa.

En cuanto al peinado, la youtuber lució unas trenzas en la parte frontal, portó una pequeña corona y el resto del cabello semirecogido, dándole un plus las perlitas que se colocó en el cabello. Finalmente, el ramo, accesorio característico en la novia, constó de flores moradas, color favorito de la influencer, según historias que ella misma ha contado, estas flores combinaban a la perfección con la corbata del novio, quien portó para la ocasión un traje color gris con camisa blanca.

@debryanshow Un resumen de lo que fue la boda de mi hermana ❤️ @justyoss ♬ Boda - Melker Stendahl

La ceremonia estuvo muy emotiva, ya que tanto su hermano Rayito como su mamá le dedicaron unas palabras de amor a la pareja.





Y no podían faltar los perros de Yoseline Hoffman, quienes fueron parte de este enlace matrimonial.

@debryanshow Un resumen de lo que fue la boda de mi hermana ❤️ @justyoss ♬ Boda - Melker Stendahl

Asimismo, la pareja empezó su primer baile como esposos con la canción "To Be With You" del grupo Mr. Big.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los recuerdos de ese día especial para los recién casados quedaron plasmados en la cámara 360 con la que se divirtieron sus invitados.

Nota publicada en El Sol de Parral