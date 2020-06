¿A punto de morir? Sharon Stone sufre descarga de un rayo mientras planchaba

Sharon Stone aprovechó esta cuarentena para relatar a sus seguidores un curioso incidente dónde casi pierde la vida a causa de un rayo.

En entrevista para el podcast "Film to be buried" de Brett Goldsteinella, la actriz dijo que se encontraba en su casa llenando su plancha con agua pero nunca imaginó que un rayo alcanzaría el pozo por donde entra el líquido.

Ver esta publicación en Instagram It’s apricot season! Here are a few steps to make delicious apricot tarts. You can share some love with a friend. 35 min baking time 😋 yummy Showing my friend Leslie that I love her ❤️🌸 #ShowYourLove Una publicación compartida por Sharon Stone (@sharonstone) el 9 de Jun de 2020 a las 1:18 PDT

La electricidad circuló por el agua, hasta llegar al grifo de donde ella se encontraba tomándolo para vaciarlo en el aparato.

Stone platicó que su madre Dorothy, de 87 años, vio todo y fue quien la encontró inconsciente en el suelo.

"Mi madre lo vio todo. Yo estaba inconsciente y ella me golpeó en la cara hasta que recuperé el sentido".

Ver esta publicación en Instagram Raid your freezer. #StayHome #StaySafe Una publicación compartida por Sharon Stone (@sharonstone) el 1 de May de 2020 a las 7:43 PDT

La artista recobró el conocimiento cuando estaba en el hospital y aseguró que fue "una locura total", sin embargo, no pasó a mayores y logró regresar bien a casa.

Cabe destacar, que la protagonista de Bajos Instintos está preparando sus memorias "The Beauty of Living Twice" para inicios del siguiente año.

Te recomendamos ⬇️