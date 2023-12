Naian González dirige un montaje distinto de Oleanna

Naian González estaba muy interesada en participar en la producción de la obra Oleanna, y tras una charla con la actriz y productora Ana Mancera, surgió la propuesta que se sumara como directora, a la más reciente adaptación de este texto de David Mamet, escrito en 1992.

Al respecto de esta primera experiencia al frente de una puesta, compartió en entrevista con El Sol de México que durante este proceso aprendió sobre la necesidad de “estar completamente concentrado y sensible a cada momento a lo que te presentan tus actores, para ir moviéndote con ellos y no sólo imponer tu idea inicial, sino que se vuelva un trabajo colaborativo”.

Antes de iniciar su proceso conversó con Enrique Singer, quien hace una década dirigió a Juan Manuel Bernal e Irene Azuela en la misma obra, y le ayudó a encaminar su versión y de esa manera dirigirla a conceptos más actuales.

La historia, cuyas funciones se celebran los lunes y martes a las 20:30 horas en el Foro Lucerna hasta el 26 de diciembre, sigue los malos entendidos que se desatan entre una estudiante reprobada y su profesora, los cuales tras incómodos encuentros se convierten en cargos de hostigamiento sexual.

La particularidad de esta adaptación es que, a diferencia del texto original donde el docente es hombre, aquí se presenta una lucha de poder entre dos mujeres (Mónica Dionne y Ana Mancera).

La directora reveló que a ella siempre le gusta trabajar con referencias, por lo que para este proyecto se remontó a títulos cinematográficos como Tár, Las nubes de Sils Maria, Olivier Assayas, donde se refleja una relación entre una mujer mayor y una joven, y El ángel exterminador de Luis Buñuel.

Esta obra, que tuvo también una adaptación cinematográfica en 1994 protagonizada por William H. Macy y Debra Eisenstadt, cuestiona al espectador sobre cuál es la base de la comunicación humana. De acuerdo con Naian, esa pregunta es difícil de responder, por lo que deja al público el debate en sus manos.

“Si pudiéramos responder nos evitaríamos muchos conflictos. No creo que sea puramente verbal o física, es una mezcla de todo eso y más. Está en la escucha, la obra habla de nuestra incapacidad de escucharnos entre nosotros, y nos invita a buscar nuevas maneras de comunicar, para encontrar una comunicación no violenta y más eficiente, pero no responde a esa pregunta”.

CONTINUARÁ SU CAMINO EN LA DIRECCIÓN

La también actriz adelantó que tiene intenciones de seguir explorando su faceta como directora, siempre y cuando se trate de proyectos que conecten con ella. Y es que, en su opinión, para obtener un buen resultado es necesario sentir un vínculo con la historia a contar.

“Algo en el proyecto debe resonar dentro de uno, a partir de esa necesidad te entregas al proyecto como éste lo exige. Los procesos creativos son exigentes”, comentó. “Lo que uno necesita decir va cambiando con el momento que esté viviendo”.

En la actualidad, asegura sentirse pasional en torno a ciertos temas relacionados con el amor y sus límites. “Hasta dónde es suficiente y hasta dónde no, en relaciones de pareja, pero también de familia o amistad”, explicó.

Para el cierre de año continuará trabajando en un guion cinematográfico, del cual revelará detalles muy pronto. Asimismo, invita al público a visitar la exposición con su trabajo fotográfico que se exhibe en la galería En blanco, en San José del Cabo.