Muestra Gigi Munch su amor a la nutrición en redes sociales

Gigi Munch, se ha convertido en una de las favoritas en cuanto a contenido de humor y de buena alimentación en Tiktok e Instagram al lado de su esposo Gus Zapiain teniendo ambos una comunidad de más de 6 millones de fans.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Gigi Munch, como es conocida la nutrióloga e influencer mexicana Gabriela Garza, encontró su pasión en compartir los beneficios de la nutrición y la creación de plataformas en línea enfocadas en la salud y el bienestar.

En esta entrevista, Gigi Munch compartió su camino profesional en nutrición y cómo ha encontrado su vocación en enseñar a otros sobre la nutrición y un estilo de vida saludable.

Gigi Munch comenta que desde niña tenía sobrepeso, pero nunca fue un tema en su hogar ya que su mamá nunca la hizo sentir mal por su apariencia. Sin embargo, cuando tenía 12 o 13 años comenzó a interesarse por la nutrición al entrar en contacto con un grupo de nutriólogas, quienes le enseñaron sobre una alimentación saludable y cómo bajar de peso de manera saludable.

“Entré a estudiar nutrición y descubrí que me apasiona y me encantó la carrera, pero me gusta mucho enseñar, no como maestra de universidad, pero sí enseñarlo como un estilo de vida y es lo que fui haciendo poco a poco”, señaló.

A partir de ahí, Gigi Munch descubrió su pasión por la nutrición y su interés por trabajar con niños, por lo que pensó en estudiar psicopedagogía. Sin embargo, al darse cuenta de que su verdadera pasión era la nutrición, decidió estudiar esta carrera y encontró en ella una carrera que le apasiona.

El inicio en las redes sociales

Gigi Munch comenta que su esposo fue quien la animó a abrir una cuenta en las redes sociales para compartir todo lo que estaba aprendiendo en sus prácticas, ya que estaba a tres meses de graduarse. Así nació Gigi Munch, una cuenta que comenzó compartiendo snacks y alimentos saludables que compraba en el Oxxo o en otros lugares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gus Zapiain (@guszapiain)

“Ya que me gradué empecé a crear mucho más contenido informativo, más que nada basado en nutrición y años después fui aumentando el contenido dependiendo de lo que iba viendo en mi trabajo o en mis consultas”, indicó.

Con el tiempo, Gigi Munch comenzó a crear contenido más enfocado en la nutrición y a medida que aumentaba su experiencia laboral y sus consultas, fue creando más contenido informativo. La creación de contenido le permitió conectar con marcas y empresas, lo que le ayudó a crear aún más contenido y aumentar su presencia en las redes sociales.

Creadora de plataformas

Además de su presencia en las redes sociales, Gigi Munch ha creado dos plataformas en línea enfocadas en la nutrición y el bienestar.

La primera es Gigi Munch, un programa semi personalizado para pacientes en el que se les enseña a comer de manera saludable y a mejorar su relación con la comida y su cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gus Zapiain (@guszapiain)

El programa dura cuatro semanas e incluye atención psicológica, nutrición, menús y ejercicios.

La segunda plataforma creada por Gigi Munch es Latina Tribe, un negocio que ofrece baile mediante coreografías en las que se habla sobre el amor propio y el empoderamiento de la mujer.

La música que se utiliza en las coreografías es de moda, como el reggaetón y el hip hop, y se enfoca en ayudar a las mujeres a sentirse bien consigo mismas.

El reto de la motivación

Uno de los mayores desafíos para quienes buscan llevar un estilo de vida saludable es la motivación, y Gigi Munch lo sabe muy bien.

Gossip Gendrinex Ramírez revela lo que no te cuentan sobre las extensiones de pestañas

En su experiencia, la motivación puede ser fugaz, por lo que es importante tener un "por qué" sólido para mantenerse enfocado en los objetivos de salud.

Gigi Munch siempre recomienda a sus pacientes que su "por qué" no se enfoque únicamente en un cambio físico, sino en crear hábitos saludables a largo plazo.