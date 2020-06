Mati Gómez tiene como padrinos a Reik y Nicky Jam

Mati Gómez es de Chile y apuesta por el sonido urbano, en su presentación al resto de los países de América Latina no puede tener mejores padrinos: el grupo mexicano Reik y el reguetonero Nicky Jam, con quienes interpreta Yo no sé, canción inspirada en la persona especial que llega a tu vida a cambiar el panorama amoroso.

“Fue una sorpresa para mí que lanzarán en las plataformas digitales la canción en remix. Yo no me lo esperaba. Son artistas a los que he admirado sus trayectorias y han sido mis influencias musicales. Soy fan de ellos, ahora que los conozco puedo decir que son mis referentes y ahora como mis padrinos que me dan la bienvenida en el mundo musical”.

“Los integrantes de Reik son como se ven, igual de simpáticos y profesionales en la música. Eso lleva a uno, a emularlos y mirarlos con respeto. A eso le apuesto en grande en mi vida musical”, declara.

Mati no sólo admira las baladas románticas de México, también la música ranchera y sin traicionar su origen urbano, no dudará darse un gusto cuando esté consolidado en su género, uno de sus propósitos es hacer una colaboración con Vicente Fernández, según comentó en entrevista con El Sol de México.

“De la música de México mi ídolo es Vicente Fernández. De él me gusta Vale más un buen amor, cuya letra bien podrá ser para nuestro dueto, me encantaría cumplir mi sueño anhelado. Estoy abierto a todos los sonidos, el día de mañana quiero ser un artista versátil. Escucho también lo que está haciendo el mexicano Christian Nodal que está rompiendo récord de visitas con sus canciones.

Mati, con dos años de vida profesional en la música también quiere sobresalir en la composición, se está soltando y ya colabora en sus temas que saldrán pronto en un álbum debut. “Más que componer solo, me gusta trabajar en equipo y ahí voy soltando”.

El intérprete de Yo no sé, confía que las letras de temas de reguetón dejen de agredir y ofender a las mujeres. “Lo ideal es que se pondere a la mujer en el sonido romántico, y no se le relacione con palabras obscenas. Ahora J. Balvin, Maluma, el propio Nicky están cambiando sus canciones, está evolucionando como parte de ese cambio. En mi caso, mi álbum debut contaré con una de sonido reguetón, se llama Vente pa’cá”.