Martin Scorsese da valor a la cultura indígena en Los asesino de la luna

“Martin, Martin, Martin”, gritaban los cientos de fans que acudieron a un centro comercial al norte de la Ciudad de México para ver al cineasta estadounidense que visitó el país para presentar la película Los asesinos de la luna.

Atento a las preguntas, vestido de manera impecable, el director de cintas como La última tentación de Cristo, Cabo de miedo y La edad de la inocencia, amable y sonriente, siguió disciplinado las indicaciones de los organizadores a su paso por la alfombra roja.

Antes, en el encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, Martin Scorsese comentó que creció viendo cintas en todos los idiomas, hecho que le permitió apreciar el valor de las distintas lenguas en las que puede estar hablado el cine.

Por ello, para el guion de su nueva película decidió incluir escenas en lenguaje osage sin subtítulos.

Así lo explicó a El Sol de México en una conferencia de prensa, que celebró como parte de la promoción de la película en nuestro país. "Los subtítulos en los años 50 eran muy diferentes a los de ahora, hoy subtitulan todo, pero en aquel entonces la gente hablaba por horas y sólo decía "gracias"", dijo con una mueca de confusión, que desató risas entre los periodistas presentes.

"Pero aún así podía entender la película, y eso nos permitía apreciar el idioma todavía mejor. El lenguaje osage es hermoso, y Leonardo (Dicaprio, el protagonista) lo aprendió. También Robert De Niro, quería decir todo en osage, para mí fue una manera de invitar a la audiencia a meterse más en la humanidad de los personajes. Puedes entender lo que dicen con lenguaje corporal".

La cinta está basada en la novela de David Grann, "Killers of the flower moon: the Osage murders and the birth of the FBI". Gira en torno al matrimonio conformado por "Ernest" (Leonardo DiCaprio) y "Mollie Burkhart" (Lily Gladstone), quienes se debaten entre el amor y la traición.

Su historia se desarrolla mientras una ola de asesinatos acecha a la comunidad indígena Osage en los años 20, hasta que un recién creado FBI, dirigido por Edgar J. Hoover, llega al pueblo a investigar.

Aunque en algunas escenas fue precisó incluir la traducción, Scorsese explicó que hubo momentos de la película donde no era necesario, hubo otros donde la interpretación era tan buena que bastaban sus expresiones para entender el contexto, tal fue el caso del diálogo cuando "Mollie" se rehúsa a recibir el tratamiento médico que requiere para la diabetes que padece.

Respecto de la trama, Scorsese señaló que "la historia es cruda, masiva y muy complicada". Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

"En cierto punto encuentro que los subtítulos distraen. No veía lo que sucedía entre Leo y Lili, cuando ella no quiere que los doctores le den la inyección. Me quedaba leyendo la película, cuando debía verlos a ellos, y me pregunté ¿cuál es el alboroto con el diálogo? Ya sabes lo que sucede, lo puedes ver en sus ojos porque es una brillante actriz".

CONOCIENDO LA CULTURA

La producción contó con la participación de integrantes de la comunidad osage, que trabajaron frente y detrás de cámaras, encabezados por el Jefe Principal de la Nación Osage, Chief Standing Bear.

El realizador explicó que trabajar con ellos le permitió conocer a fondo su visión, y representarlos de manera digna. "La gente me llevaba a través de la historia", dijo el cineasta.

"Mi equipo empezó a trabajar de cerca con ellos, quería saber sobre la cultura, quería añadir más rituales y su comportamiento. Quería hacer una especie de documental sobre los osages y los valores que hemos perdido como descendientes de europeos", añadió.

COLEGAS DE TODA LA VIDA

Sobre la mancuerna con Robert De Niro, con quien ha trabajado en diez películas, entre las que destacan "Taxi driver", "Buenos muchachos" y "El irlandés", desde hace 50 años, el cineasta señaló que ha sido un gran compañero que lo ha visto crecer, pues se conocen desde su juventud, mucho antes de llegar a Hollywood.

"Es la única persona viva que, en nuestro trabajo, sabe quién soy y de dónde vengo. Sé quién es, conozco a sus amigos. Éramos gente de la calle, veníamos de familias de clase trabajadora. La pobreza estaba en todas partes, no me di cuenta hasta años después que su papá era famoso".

El actor da vida al antagonista de la historia, "William Hale", quien en la historia es la mente detrás de la ola de asesinatos, y el encargado de decidir quién será la siguiente víctima.

"Los asesinos de la luna" se estrena este 19 de octubre en salas de cine, y en algunos circuitos de arte a partir de este fin de semana.