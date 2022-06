Luciano Pereyra enaltece a la mujer a través de su música

En 2011, Luciano Pereyra estuvo al borde de la muerte debido a las complicaciones de una operación a la que se sometió.

Al artista argentino le detectaron un problema en el esófago por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, sin embargo, todo se dificultó aún más por un mal funcionamiento pulmonar, lo que lo llevó a permanecer 10 días en coma farmacológico.

En el tema Tu mano, compuesto en sólo 45 minutos en un aeropuerto, comparte todas sus vivencias, así como el camino que recorrió para no dejarse vencer. Seguido de esta prueba, el cantante se aferró a su pasión, a internacionalizarse, es por ello que ha buscado colaborar con diferentes artistas con los que creció en su momento y soñaba, algún día, conocer.

Durante su recuperación, el cantante mantenía una actitud frente a la vida muy opuesta a la de ahora, ya no tenía ganas de seguir existiendo, no sabía cómo superar este obstáculo; pero fue la mano de su hermana y la música lo que lo sacaron adelante.

“Siempre es bueno refrescar la memoria del alma con situaciones en las que uno, a veces, piensa que vuelve a tomar un ritmo de una vorágine, pero los momentos de pausa sirven para eso. Después de lo que me sucedió han cambiado muchas perspectivas de vida, de hacer música, lo que me sucedió ha sido base para que se promueva la ayuda al prójimo a través de donaciones, eso es un regalo maravilloso que me ha dado la vida, además de la música”, afirmó el argentino de 40 años.

Dice que como parte de sus mejores recuerdos de niño está presente la música de Los Ángeles Azules, grupo mexicano originario de Iztapalapa que amenizaba algunas reuniones en su natal Luján, Argentina.

“Me remonta mucho a mi infancia porque siempre en el barrio donde nací cuando se hacían los bailes en las fiestas del verano, se probaba antes el sonido y el señor encargado de eso ponía música de Los Ángeles Azules; por eso en este presente compartir una canción con ellos es un privilegio.

“Los admiro porque para mí son sinónimo de música, alma y pueblo. Cuando un artista tiene la facilidad y la capacidad de alegrar el alma de un pueblo con su música, es una bendición; me siento dichoso de hacer una cumbia con ellos que son los reyes en este género”, dijo.

Inspirado por el actual movimiento femenino que se desarrolla a nivel mundial, Pereyra escribió Una mujer como tú y, gracias a su admiración por el grupo mexicano, logró convencerlos de colaborar con él.

“Es una canción para dedicarle a la mujer que queremos, que amamos, pero sobre todas las cosas, habla de esa mujer de lucha, de decisión, trabajadora, emprendedora.

“Es un homenaje a la mujer en general, uno viene de una mujer y vi en mi madre una persona con todas esas características. Se enaltece al género femenino con este ritmo”, expresó.

La protagonista del videoclip, mismo que fue grabado a distancia entre Argentina y México, fue Fátima Molina. Un dato curioso es que, Pereyra conoció a la cantante hasta apenas el año pasado, durante un vuelo de Miami a tierras aztecas.

“La vi que estaba sentada atrás de mí en el avión y le comenté: ‘hicimos un video juntos, sin estar juntos’, me miró y ahí nos conocimos”, contó.

El sencillo se encuentra ya disponible en plataformas digitales y es un adelanto de su próximo álbum titulado De hoy en adelante, homónimo a su tour que presentará el 15 y 16 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional, en la capital.

“México siempre me ha dado la posibilidad de trabajar con sus artistas, el público me ha tratado con mucho cariño y respeto, eso lo agradeceré eternamente, por eso en cada visita ofrezco una propuesta musical nueva”, concluyó.