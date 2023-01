La UNAM felicita a Guillermo del Toro por su Globo de Oro

La Universidad Nacional Autónoma de México se sumó a las felicitaciones para el cineasta mexicano Guillermo del Toro, quién esta noche obtuvo su segundo Globo de Oro, por la película "Pinocho", que codirigió junto con Mark Gustafson.

"Un "Goya" para Guillermo del Toro, doctor honoris causa por la UNAM", se lee en la cuenta de Twitter de la máxima casa de estudios, quienes le otorgaron su doctorado el 17 de noviembre del año pasado.

Del Toro retuiteó la publicación de la cuenta oficial de la película, dónde se reconoce el trabajo del equipo detrás del proyecto. Asimismo, durante la ceremonia tomó el micrófono para reconocer el buen cine que se lanzó este año, e hizo una mención especial a la animación.

#PinocchioMovie gana el Globo de Oro a mejor película animada. ¡#UnGOYApara @RealGDT, doctor honoris causa por la UNAM! pic.twitter.com/2Kl03wsPh0 — UNAM (@UNAM_MX) January 11, 2023

"Ha sido un gran año para el cine de todos tamaños, grandes historias, películas íntimas, y por ello ha sido un gran año para la animación. Porque la animación es cine. No es un género para niños, es un medio".

What a night! Congratulations to our incredible filmmakers and team behind @RealGDT’s #PinocchioMovie for winning the #GoldenGlobe Award for Best Motion Picture - Animated 🙌. pic.twitter.com/qIDiaDSCUy — Guillermo del Toro’s Pinocchio (@pinocchiomovie) January 11, 2023

"Pinocho" competía también en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción, pero perdió ante "Babylon" (compuesta por Justin Hurwitz) y "Naatu Naatu" (de la película "RRR"), respectivamente.









