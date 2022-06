Juan Solo: Un hombre de retos

“Un ser humano con ganas de reinventarse muchas veces del día y de la vida… Un apasionado de la música y de pasar tiempo en el escenario. He hecho de todo, desde cometer errores hasta disfrutar de las cosas que me pasan y tratar de entender a qué vine al mundo”. Así es como se presenta Juan Alberto Solís, mejor conocido en el mundo de la música latina como Juan Solo.

El artista originario de la ciudad de Puebla se dio a conocer hace poco más una década, cuando lanzó sus primeras canciones y cuando además participó en la competencia de artistas del festival de Viña del Mar, en Chile, algo que recuerda como una gran experiencia:

“Fue súper bonito ser seleccionado, porque mandé sólo dos canciones y cuando vieron mis redes sociales creo que pudieron ver que era un artista que estaba trabajando fuertemente (…) En aquel entonces recuerdo que mis canciones llegaban a millones de plays en Youtube, y creo algo vieron en mí para representar a México”, comenta en entrevista con El Sol de México.

“Yo quería poner a bailar a la gente, entonces escribí una canción que se llamaba “Extranjera”, y fue cuando me di cuenta de lo mucho que abraza el público chileno a la música mexicana; fue una experiencia transformadora en muchos aspectos y hoy te puedo decir que sigue siendo uno de los parteaguas en mi carrera”, agrega.

Desde entonces, el cantautor ha llevado más allá su carrera con producciones propias como @SoyJuanSolo (2012), Ni solo ni mal acompañado (2014) y Cuatro (2016), que fueron los que precedieron a su última producción, M.A.S.O.Q.U.I.S.T.A., un disco que se compone de canciones sueltas que estuvo lanzando durante la pandemia y que presentará completo el 2 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la capital mexicana:

“Decidí sacar canciones durante la pandemia, porque para mí era la forma de mandar abrazos al público que me escucha. De cierta forma sentía que era una necesidad de ambas partes sacar este disco completo… Cada canción tiene un lugar dentro del show y ya estoy acomodando el setlist para que sea una noche inolvidable para todos”.





HOMBRE MULTIFACÉTICO

Pero Juan Solo no ha destacado únicamente en el desarrollo de su propia carrera solista, sino también colaborando y trabajando con otros artistas y en otras disciplinas, como es el caso del teatro musical, que fue una de las áreas en las que trabajó prácticamente desde sus inicios:

“El teatro musical también tiene ese elemento del concierto que es el aplauso de la gente en vivo y por eso creo que es una de las cosas a las que me he vuelto adicto, a la posibilidad de conectar con los que están cerquita… He tenido la oportunidad de formar parte de producciones como Hoy no me puedo levantar, que para mí fue muy importante protagonizar, siendo un novato dentro de la actuación, y también dentro de Mentiras, con el papel de Emmanuel, que es otro tipo de personaje, sin una carga emocional tan fuerte.

Asegura que el teatro musical le gusta porque requiere que los participantes estén personal y físicamente al cien por ciento de sus capacidades, aunque admite que le costó mucho trabajo compaginar estos papeles con su carrera.

“Admiro muchísimo a María León, que lo hace como si no costara ningún trabajo o a Yahir, Leo de Lozanne, Kalimba, todos ellos traen ahorita una preparación física y vocal muy fuerte, porque están haciendo un montón de proyectos al mismo tiempo”.

Y añade que precisamente dejó de hacer teatro porque quería dedicarle toda su energía a su música y a su proyecto:

“Aunque la verdad es que la espinita de volver siempre estará, porque me la pasé muy bien y me hice muy amigo de toda la gente con la que compartí ahí”.

Destaca que pasar de los conciertos al teatro le dio la posibilidad de sentirse más cómodo a la hora de subir al escenario:

Cuando pasé al teatro sabía que podía dominar el espacio y que no pasaba nada, aunque creo que cuando volví del teatro a los conciertos me di cuenta de que gané mucho más en interpretación… Yo creo que sí hay un Juan Solo antes de No me puedo levantar y otro después.

Otra faceta que le ha dado aún más credibilidad como compositor es la de realizar canciones para películas:

“Fue algo muy lindo cuando se abrió la puerta primero para La leyenda de la Nahuala y después para Nictec, es un ejercicio creativo es súper retador el hacer trajes a medida que son de verdad cuadros por segundo que tienes que llenar con música y además contar una historia, pero creo que llegamos a buen puerto en las dos películas”.

También ha destacado componiendo canciones para artistas como Piwi, Mariana Seoane, La Banda el Recodo o Edith Márquez, en una labor que tiene su propia lógica:

“Eso ha venido mucho más del oficio de componer. Es muy lindo entender que se puede hacer oficio de autor y que se pueden revisitar emocionalmente lugares en favor de un tema, pero sin tener que estar con el corazón hecho pedazos”.

Cuenta además que cuando hilvana las piezas de esos “trajes a la medida” no necesariamente entra en una disyuntiva de intentar separarse del estilo característico de Juan Solo:

“Algo que me ayuda muchísimo es que yo fui cantante de un grupo versátil, y era para mí muy revelador como los géneros y los ritmos eran herramientas para levantar a la gente a bailar, para traer alguna memoria… Creo que se me quedó esa versatilidad a la hora de escribir y por ello creo que dispongo de más herramientas cuando me siento a escribir”.

Agrega que también puede trabajar dependiendo del artista para el que compondrá, porque puede partir de ahí para hacer algo más a la medida o algo más general.

REINVENTARSE O MORIR

El cantautor presume de poder reinventarse continuamente a través de los retos y de hacerlo de distintas maneras, incluso tomando en cuenta que, como él dice, en estos tiempos un artista ya no puede dedicarse sólo a ser artista:

“Hoy tenemos que ser generadores de mucho contenido, community managers de nuestras redes, quienes las llevamos, y bueno, la oferta creció mucho, y creo que tenemos que ver dónde encajamos, porque tampoco quiero ser ese señor que sólo se queja de que ahora todo es inmediato. Más bien digo: Bueno, pues si quiero estar en el juego tengo que jugarlo con las nuevas reglas y claro, es doblemente retador porque también hay que entender que nadie se queda arriba para siempre”.





¿Cuál sería la canción de la que te sientes más orgulloso hasta la fecha?

Tengo dos, una que escribí yo solo, que es “Siempre vuelvo a ti”, porque me lleva a lugares muy especiales, y también “Ámame”, que la que hice con Mon Laferte, por el éxito que ha tenido y las muchas versiones que se le han hecho en muchos países, desde Bolivia hasta Argentina. Creo que también la han grabado en portugués

Decías que has cometido muchos errores, ¿pero cuál ha sido el más grande?

Creo que el no rodearme de la gente correcta en el momento adecuado, el no buscar a esas personas que transformaran mi proyecto en algo mucho más grande cuando por mi cabeza pasaban muchas tonterías y prejuicios acerca de la industria y de las compañías de discos que ahora que lo vivo desde dentro me doy cuenta de que sólo eran ideas súper equivocadas que me pasaban en la cabeza.

Le preguntamos qué lecturas son sus preferidas, ya que vemos a sus espaldas varios libros, entre los que se alcanza a ver uno de Alejandro Jodorowsky:

“Me encanta Jodorowsky, también ahí tengo uno de Eduardo Galeano, que me gusta muchísimo y otro de una poeta española que se llama Patricia Benito... Me gustan las percepciones no clásicas de la realidad y me gustan mucho las psicomagias y me gusta que a una persona le hayan pasado esas cosas por la cabeza, todos esos ejercicios creativos me vuelven loco, y luego hasta pienso: ¿Cómo no se me ocurrió? Pero bueno, en lugar de envidiarlos los admiro y los estudio”.

Antes de concluir, adelanta que además de las presentaciones en directo de M.A.S.O.Q.U.I.S.T.A. ya se está enfocando en la que sería su siguiente producción discográfica:

“Como no podía sacar mucho ni tocar (durante la pandemia) me puse a hacer un disco nuevo, me puse como loco a escribir canciones, así que por ahí vendrá un disco que te puedo decir que a lo mejor será el más sincero de mi carrera, una especie de capricho musical personal de como imaginé mi proyecto sonando y me voy a dar ese gusto. Estoy muy contento con el trabajo que se hizo, la mayoría se grabó en Los Ángeles, y aunque todo lo hice por medio de Zoom, porque no tengo visa, pero estuve inmerso en todo y creo que tiene un sonido espectacular”.

