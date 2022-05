Jhonnie Griffin comparte los secretos del estilo de vida del nómada digital

El consultor nacido en Venezuela y avecindado en Estados Unidos consideró que falta aprovechar las plataformas digitales muchísimo más para conseguir un estilo de vida independiente, si bien la pandemia le dio un fuerte impulso al uso de tecnologías que estaban subutilizadas.

“Soy licenciado en Comunicación Social, he estado vinculado a los medios y me empezó a gustar el tema de las redes sociales en Venezuela, pero al llegar a Estados Unidos fue que me involucré más en el marketing digital para estar más tiempo con mis hijos”, explicó.

En su desarrollo como nómada digital, realizó diferentes cursos, una especialización y una maestría en periodismo digital, lo que le ha permitido trabajar con diferentes marcas personales y corporativas que requerían marketing digital.

“Tuve un medio digital, tengo una agencia. Yo necesitaba producto de mi experiencia con clientes tratar de optimizar mi tiempo y no tener que estar en horario de oficina”, señala.

Fue así que en 2020, justo en la pandemia, lanzó su libro que es una guía en la que explica a detalle cómo es el proceso de convertirse en nómada digital

El libro se basa en las conversaciones con sus diferentes clientes y la necesidad de todas las personas de generar ingresos del mundo digital.

“Todo ese material que había tenido desde hace muchos años lo use para hacer un manuscrito completo sobre todos los conocimientos que tengo en las diferentes áreas o plataformas que existen para descargar los conocimientos y monetizar”, explica.

El proceso para escribirlo fue de aproximadamente un año, con la ayuda de un mentor que le ayudó con la edición y comercialización.

“Creo que siempre hay que recurrir a los expertos calificados para ayudarte a crecer y ejecutar tus ideas”, narra.

En la elaboración del libro también buscó la ayuda de un diseñador porque deseaba que fuese un libro ilustrado y práctico, y no solo un texto robusto tipo bloque, sino que tuviese ejercicios prácticos e imágenes de apoyo.