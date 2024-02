Jesse & Joy abren nueva fecha en el Auditorio Nacional con "Cliches Tour"

A punto de cumplir dos décadas de carrera, los hermanos Huerta vuelven al Auditorio Nacional con su “Cliches Tour”, con dos sold out el 14 y 15 de febrero. Y, para deleite de sus fans, Jesse & Joy anuncian una nueva fecha, el 27 de abril.

En conferencia de prensa, Joy anunció además una dinámica para invitar a uno de sus fans a cantar con ellos en el escenario.

“Queremos que suban sus videos a las redes interpretando una canción de nosotros y que sean ellos mismos que escojan quiénes cantarán el 14 y 15 de febrero con nosotros. La persona que tenga más réplica en sus redes, será quien se subirá y haremos lo mismo en el resto de la república”, dijo la cantautora acerca del tour que tiene fechas en ciudades como Puebla, Monterrey, Toluca, Veracruz, y Tijuana, donde cierran el recorrido por México el 21 de junio.

OMG! Julia Roberts recuerda los icónicos vestuarios que usó en Mujer Bonita

“Esto no va a ser un palomazo, los vamos a tratar como un invitado VIP. Tienen que venir, hacer la prueba de sonido y será el artista invitado”, explicó Joy.

"Hace falta buena música"

Aunque admitió que siempre existe la posibilidad de “buscar formas de coquetear con otros géneros y distintos sonidos”, Joy aseguró que no pretenden cambiar de estilo musical, ni el tipo de letras románticas que los han caracterizado, por las tendencias actuales.

“Para nosotros es difícil brincarnos a otro carril que no es el nuestro, pero sí es súper divertido invitar a colegas a que se suban con nosotros y poder jugar, compartir con esos distintos sonidos e ingredientes. A mí lo que se me da es la combinación que hacemos a la hora de hacer música, para nosotros es muy importante dejar buena música en el mundo porque es lo que más hace falta”, declaró Joy.

Jesse & Joy ofrecieron una conferencia de prensa. Foto: Alejandro Aguilar / El Sol de México

Mientras que Jesse, añade: “Son tiraderas de amor, algo que a nosotros nos encanta y de hacer otra cosa, confundiríamos a nuestros seguidores, pero sí es bonito traer ciertos géneros a nuestro sonido. Nosotros hacemos nuestras canciones, nuestra música y de repente jugamos con elementos que están afuera, siempre con nuestro sazón”.

Entre la vida pública y la privada

Mientras que Jesse está en vías de ser jugador profesional del baloncesto, Joy, aparte de seguir componiendo nuevas letras, reconoció que “estoy corriendo de un colegio a otro con Noah, de cinco años y Nour de tres añitos”.

Ante la pregunta de cómo viven el reto de ser artistas frente a ser cabezas de familia, la cantante respondió: “Es muy difícil balancear la vida familiar con lo laboral. Algo que hemos logrado hacer a manera de eficiencia, es ajustar la forma en la que escribimos nuestras canciones, antes era viajar para escribir, ahora ni Jesse ni yo tenemos tiempo para encerrarnos en una habitación.

Jesse & Joy ofrecieron una conferencia de prensa. Foto: Alejandro Aguilar / El Sol de México

“Si vieran la forma en la que hemos escrito de las últimas canciones, es por videollamada, o en medio de los entrenamientos de Jesee, este tipo de retos que no se ven color de rosa y no tienen nada de glamur. Más mi tiempo con mi pareja, mi hermano y su esposa, esos son los sacrificios que vienen con esa parte, y el cansancio que no se ve. Todo vale la pena al saber que hemos ido sembrando para tener este resultado, hace que cada momento que estemos lejos de la familia, se sienta que vale la pena y es con un propósito”.

Jesse & Joy ofrecieron una conferencia de prensa. Foto: Alejandro Aguilar / El Sol de México

Jesse agregó al respecto: “Tanto la música como el deporte, requieren constancia; es un tiro espectacular el debutar en la cancha, es un trabajo diario aventar 500 tiros en cada práctica. Nosotros sólo le apostamos a lo nuestro, todo viene con un precio y ojalá sea la decisión correcta que día a día tomamos. Queremos seguir cantando y seguir sorprendiéndonos con nuestra música, proponiéndonos hacer la mejor canción de nuestra vida cada día”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Su sonido y el tipo de letras que componen, concluyó Joy, “es difícil ponerle una etiqueta, tiene influencias de los dos, tiene un poco de todo. Nuestra música es una licuadora en la que puedes echarle amor, desamor, fiesta, resaca, tequila, suero, y mucho ácido. Es algo que tenemos con nuestra gente, los fans, con nuestra familia que se llama Jesse y Joy”.