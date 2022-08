Tú eres la siguiente: amenazan a J.K. Rowling tras ataque a Salman Rushdie

La escritora J. K. Rowling, autora del mundo mágico de Harry Potter, fue amenazada de muerte por un usuario de Twitter, tras haber expresado su lamento por el ataque que sufrió su colega Salman Rushdie.

Y es que Rushdie fue hospitalizado luego de ser acuchillado en un intento de asesinato recientemente.

Ante ello, la escritora británica, quien publica bajo los seudónimos J. K. Rowling compartió a sus seguidores:

“Me siento muy enferma en este momento. Que esté bien (Salman)”.

Sin embargo, Rowling recibió un mensaje perturbador que encendería las alarmas de la escritora, principalmente, ya que el perfil de donde fue enviado corresponde a un supuesto seguidor del presunto responsable del ataque de Salman Rushdie.

Se trata del usuario Meer Asif Aziz, quien le dijo: “No te preocupes, tú eres la siguiente”.

La escritora denunció de inmediato la amenaza al soporte de Twitter, señalando que este tipo de mensajes infringe las normas de la red social.

Rowling pidió ayuda al equipo de soporte de la red social, ya que las amenazas infringen sus normas.

"Violencia: No se puede amenazar con violencia contra un individuo o un grupo de personas. También prohibimos la glorificación de la violencia... "Terrorismo/extremismo violento: no puede amenazar ni promover el terrorismo...", agregó.

.@TwitterSupport These are your guidelines, right?



"Violence: You may not threaten violence against an individual or a group of people. We also prohibit the glorification of violence...



"Terrorism/violent extremism: You may not threaten or promote terrorism..." pic.twitter.com/BzM6WopzHa — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022

El mensaje fue censurado de la plataforma, sin embargo, la cuenta continúa activa.

Warner emite comunicado apoyando a J.K. Rowling

Tras la amenaza realizada en contra de la escritoria J. K Rowling, Warner Bros emitió un comunicado dando su postura al respecto, brindando todo el apoyo y condenando el actuar de violencia ejercido en su contra.

#WarnerBros statement supporting #JKRowling pic.twitter.com/1nxWuE8tA8 — The Rowling Library (@rowlinglibrary) August 14, 2022

“Warner Bros. Discovery condena enérgicamente las amenazas contra JK Rowling. Estamos con ella y con todos los autores, narradores y creadores que expresan valientemente su creatividad y opiniones. WBD cree en la libertad de expresión, el discurso pacífico y el apoyo a aquellos que ofrecen sus puntos de vista en la arena pública. Nuestros pensamientos están con Sir Salman Rushdie y su familia tras el acto de violencia sin sentido en Nueva York. La empresa condena enérgicamente cualquier forma de amenaza, violencia o intimidación cuando las opiniones, creencias y pensamientos pueden diferir".

