In The Flesh traerá su tributo a Pink Floyd al Teatro de la Ciudad de Irapuato

Considerado como uno de los mejores tributos a Pink Floyd en México y Latinoamérica, la banda mexicana In The Flesh ofrecerá un concierto en el Teatro de la Ciudad de Irapuato, este próximo viernes seis de mayo, en donde recreará la atmósfera que el grupo inglés plasmó en sus presentaciones en vivo.

Jorge Retana, voz y guitarra de In The Flesh, habló en entrevista exclusiva con El Sol de Irapuato y dio a conocer que hay buenas noticias para los fanáticos del rock, en especial para aquellos fans irapuatenses de la legendaria banda británica Pink Floyd.

El próximo viernes seis de mayo, la banda oriunda de la Ciudad de México traerá al Teatro de la Ciudad un espectáculo conceptual basado en el mítico álbum “Delicate Sound of Thunder”, el cual promete a los irapuatenses un show de calidad, de la talla de la banda y en donde durante más de dos horas podrán sumergirse en la atmósfera pinkfloydiana.

“Esto más que un concierto de una banda tributo, nosotros desde hace mucho tiempo hemos tratado de que se convierta más bien en un show integral, conceptual y audiovisual”, dijo.

“Delicate Sound of Thunder”

El vocalista de la banda In The Flesh agregó que este concierto en particular tendrá diversas sorpresas en la que cada uno de los asistentes podrán vivir de las tres fases que tiene Pink Floyd durante su trayectoria.

La banda se formó en 2010 y en sus conciertos se trata de recrear lo más fiel posible los míticos shows en vivo de Pink Floyd, principalmente los realizados durante la década de los 70´s, empleando iluminación láser, pantallas y un gran panel de visualización circular.

Durante esta gira que lleva por nombre “Delicate Sound of Thunder”, no sólo es una carta de amor hecha por fans para otros fans, sino para aquellos que la música los unió.

Agregó que para los interesados en ir a vivir de la mano de ellos este gran tributo a la banda, podrán adquirir sus boletos a través de la boletera Show Ticket, en su página, o en la taquilla del Teatro de la Ciudad.