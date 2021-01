Harold Torres es nominado en EU al premio Spirit Award

El actor mexicano Harold Torres aspira a llevarse un Film Independente Spirit Award, premio que reconoce lo mejor del cine y la televisión independiente, por su participación en Zero zero zero.

Torres, fue nominado en la categoría de Mejor Actor en una serie y compite con Conphidance (Little America), Adam Ali (Little America), Nicco Annan (P-Valley) y Amit Rahav (Unorthodox).

Zero, zero zero está basada en el libro homónimo de Roberto Saviano y narra lo que sucede en el mundo global del narcotráfico, de Colombia a México y de ahí a Italia, sin dejar la conexión con EU.

En la serie, que se estrenó el año pasado por Amazon Prime Video, Harold Torres interpreta a un soldado mexicano involucrado en el negocio del narco que luego abandona el ejército.

Este es el primer año que los premios Spirit Award tienen un apartado para reconocer a lo mejor de la televisión. En las categorías de cine destacó Te llevo conmigo de Heidi Ewing protagonizada por Christian Vázquez y Armando Espitia