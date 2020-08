Fernanda Castillo hace su debut en el cine de terror

El mayor reto de Fernanda Castillo en su debut en una película de terror fue dejar todo su trabajo en manos del director. La actriz protagoniza la cinta Cuidado con lo que deseas, una historia que como buena trama de miedo se alía del CGI –imágenes generadas por computadora– para crear efectos especiales y se aleja mucho de la forma tradicional en la que ha trabajado en cine.

“En otro tipo de géneros uno controla mucho más lo que pasa en escena y hasta cómo se cuenta la historia, en el terror no, porqué no sabes cómo se va a ver al muñeco después de filmar, no sabes cómo se va a editar el momento dónde estás corriendo. El terror tiene mucho que ver con la visión del director, con la musicalización y dejarse llevar fue lo más difícil, yo estoy acostumbrada hasta dirigir hacia dónde ir”, explica la actriz vía telefónica.

El muñeco al que Fernanda Castillo se refiere es Hellequin, un guiñol que en la cinta llega a manos de Pamela (Valery Said) en su cumpleaños número ocho. Este misterioso guiñol guarda una energía que presiona a mostrar el lado más oscuro de Nuria (Castillo) y su esposo (Juan Ríos), los papás de la niña, cuando viajan a una cabaña para celebrar el cumpleaños junto a l tío Esteban (Iván Arana).

“La verdad es que el muñeco me daba mucho más miedo cuando estábamos filmando que cuando vi la película, porque es un objeto inerte con una carga muy fuerte que tienen los muñecos de guiñol. Para mí resulta más duro ver las cosas inanimadas como esta porque siento que al final son un reflejo de los miedos que tenemos al interior”, comenta la protagonista.

A pesar de la misteriosa energía que albergaba este muñeco, Fernanda Castillo confiesa que el verdadero temor que vivió en el set de filmación fue el de correr por las noches en medio del Ajusco o de Valle de Bravo, donde la película se rodó “Tenía más miedo pensando ‘donde me salga una víbora, un oso o lo que sea entonces sí me van a ver correr a toda velocidad”, bromea.

Además, la protagonista de El señor de los cielos y Enemigo íntimo tuvo que realizar algunas escenas de contacto físico con sus coestelares, donde el temor radicaba en que alguna patada o puñetazo saliera mal.

“Hay muchas escenas donde me tengo que agarrar a golpes con mis compañeros hombres a puño limpio . si alguien pega mal no sólo puede que caigas mal y no termines la película, sino que hasta te puedes quedar ahí. Esas cosas son un riesgo mucho más grande que si un muñeco cobra vida”.

Fernanda Castillo recordó que la película dirigida por Agustín Tapia tenía previsto su estreno para el 24 de abril pasado, pero la pandemia del coronavirus provocó que la cinta retrasara su llegada a cine hasta esta semana. Cuidado con lo que deseas ya se encuentra en la cartelera de los cines abiertos en la república mexicana.