Pepe Aguilar canta directo al corazón en el palenque de la Feria Estatal de León

León, Gto. (OEM, Informex).- Emocionados, abrigados, otros sin frío, comenzó a llegar el público que año con año asiste al palenque. Para apapachar el corazón, sin importar, si hay mal de amor, enamoramiento, soledad, duelo, no hay nada mejor que la música de Pepe Aguilar, siempre hay una canción del zacatecano para el momento.

NO ATIENDE A LA PRENSA

En medio del escándalo que envuelve a Pepe Aguilar, por hacer oficial que levantará una demanda correspondiente a La Ley Olimpia, por su hija Ángela, llegó al palenque para celebrar a los leoneses en su día.

NO LE FALLAN

Para sus seguidores guanajuatenses esta noche, se ha vuelto una cita obligada.

Durante dos horas recordó cómo han sido sus experiencias desde joven en la fiesta de los leoneses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de León (@elsoldeleon)

Por segundo año se presentó en solitario en un show muy íntimo compuesto por sus canciones favoritas con homenajes a Vicente Fernández, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel.

PURO LEÓN GUANAJUATO

Con la frase “Puro León Guanajuato”, arrancó el show a la media noche en punto, su enorme sombra se reflejó y salió del túnel para hacer lo que mejor sabe hacer.

Acompañado por 30 músicos en escena, de una parte su inseparable mariachi zacatecano, del otro la banda, sus músicos y coristas. Vestido de charro en color negro y detalles en color dorado y moño plata, una vez más demostró por qué es uno de los favoritos de la Feria de León.

#FeriaDeLeón🎡 |Con la frase “Puro León”, fue como el zacatecano[@PepeAguilar] inició su presentación a las 00:00am, una enorme sombra se reflejó y salió del túnel para cantarle a los leoneses en su día.



👉 https://t.co/Qo7DNf8Tm7



📹: @Vanehh7 | El Sol de León pic.twitter.com/gaajMLEHAW — El Sol de León (@soldleon) January 21, 2023

“100 % mexicano”, “Por una mujer bonita” y “Baraja de oro”, dieron la bienvenida a la velada.

Con la adrenalina al tope por los cerca de 5 mil asistentes, Pepe dio la bienvenida.

“En León, la vida no vale nada, puro León, Guanajuato, chi…Es un honor estar con ustedes que honor que me acompañan . año tras año, modas vienen, modas se van, y ustedes me siguen acompañando en el palenque de León, Guanajuato, ¡Gracias por estar aquí! De verdad que para mí es una de las fechas más importantes”.

NOCHE DE ENAMORAMIENTO

Anunció que sería una noche de re-enamorarse, expresó que esperaba que se acordará de todas las canciones que iba interpretar y que sí después de escucharlas, no los perdonaban, aprovecharán que en esta noche la música hiciera su magia en la feria más bonita que es la de León.

Después de sus efusivas palabras, siguió la música con “Directo al corazón”, “Me va a extrañar” y “Perdóname”.

INVITADOS ESPECIALES

Antes de dar la bienvenida pidió un aplauso para los que aún se visten como charros. Tomó como ejemplo a los integrantes del grupo de charros del Soyate y Soyate sin fronteras que lo acompañaron en la segunda fila.

“Estuvimos charreando, mis dos equipos de charros en contra de los campeones nacionales, es un deporte nacional que no debe de morir”.

“Terco corazón” y “Tus desprecios”, le dieron sabor a la noche, los vasos se llenaron de tequila, whisky y la cerveza hizo lo propio.

Sí algo caracteriza a Pepe, es lo complaciente que es, sin dejar pasar tiempo, luce lo mejor de su música que hace gozar de principio a fin en cada interpretación.

A BAILAR

En el redondel en todo momento lo acompañó un acordeonista, preguntó si a León, le gustaban las cumbias porque iba convertir el recinto en un salón de baile del meritito Iztapalapa y era el momento de mover el bote con “Ni contigo, ni sin ti”.

Está más que comprobado que lo mejor que sabe hacer el hijo de Antonio Aguilar es cantarles a los corazones heridos con “Perdono y olvido”, “Miedo” y “Credo”.

Durante toda la velada no dejó de limpiarse el sudor y aventar su toalla al público.

SU ANÉCDOTA DE LA FERIA DE LEÓN

Por unos instantes dejó de cantar para ponerse a charla con su público y recordar que hace más de 30 años visitaba la feria , pero como un turista más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de León (@elsoldeleon)

“Yo venía a la feria con mis amigos a lo que cayera y esto no lo hagan, me da pena decirlo pero nosotros no quedábamos en un hotel de paso ¡Si señor! Todos chavos, veníamos al palenque y las charreadas y la verdad es que tengo recuerdos muy bonitos de la Feria de León como espectador, después nunca me imaginé que ahora ya llevo casi 30 años presentándome como entretenimiento. La Feria de León es de mis preferidas y estoy muy contento de estar aquí sinceramente”.

NOCHE DE HOMENAJES

La nostalgia llegó con el primer homenaje de la noche que estuvo dedicado a Juan Gabriel, lo nombró como Alberto “¡Gracias por todo tu talento e inspiración, Alberto”, interpretó “Costumbres”!

Inmediatamente continuó recordando a Vicente Fernández, de quien mencionó como un excepcional cantante, pero mejor ser humano que siempre luchó por que no muriera la música ranchera y le mandó un saludo “¡Hasta el cielo gran, gran Vicente con todo mi cariño!”, cantó “Acá entre nos”, a la que le cambió la letra y coreó “Acá en León”, para cerrar su homenaje con “Lástima que seas ajena”.

LE CANTA A LA FERIA

La cereza del pastel fue cuando le pidió al público que el siguiente tema la iban a cantar a todo pulmón y se escucharon los acordes de “Caminos de Guanajuato”, que hicieron estallar el recinto ferial.

Recordó al príncipe de la canción con el tema “Almohada”, muy a su estilo con mariachi, siguió con los que prometen y no cumplen con “Prometiste” y cerrar con broche de oro con “Por mujeres como tú”, en el que mencionó que las mujeres eran el mejor invento de Dios.

CIERRA A LAS 2

Ya con los ánimos al máximo, pasada la 1:30 de la mañana llegó la tambora con “El toro viejo”, “El muchacho alegre”, “Por una mujer casada”, “Cuatro meses” y “Son las dos de la mañana”, abandonó el redondel minuto antes de 2:00 am de la mañana no sin antes agradecer el cariño del público que lo mantiene hasta el día de hoy como uno de los consentidos.

LA FRASE DE LA NOCHE

El mejor invento de Dios son las mujeres

LAS MÁS COREADAS