María José celebra sus 47 años en el palenque de León

León, Gto. (OEM, Informex).- Un miércoles con sabor a fuerza femenina se hizo presente, damas en su mayoría hicieron honor a la cantante con faldas, señoras, esposas, se presentaron dispuestas a cantar y bailar con La Josa.

Sin duda alguna María José se ha convertido en una de las consentidas de los leoneses, cada año se apodera del palenque. Esta vez logró meter más de 6 mil personas al recinto ferial.

DORADA

A las 11:48, saltaron sus músicos al escenario y alzaron las manos para avisar que ya estaban listos. Un intro con la trayectoria de la cantante anunciaba que todo estaba listo para arrancar. Las luces del recinto se apagaron para recibir a la cantante en medio de gritos, con el que se ha vuelto su himno “Las que se ponen bien la falda”, enfundada en un vestuario en color dorado y botas negras, abrió la noche.

“Este hombre no se toca”, “Adelante corazón” y “Frente a frente”, con el que hizo gala de su potente nivel de interpretación, acompañada de excelentes coreografías, que desde el primer instante cautivaron a los asistentes.

BIENVENIDA

Después de las tres primeras canciones, tomó su bebida para dar la bienvenida a su emocionado público.

“¡Buenos días o siguen siendo noches! ¿Cómo están? Para mí siempre es un privilegio estar en este palenque, iniciar el año pisando este escenario siempre ha sido de muy buena suerte para mí y para todos mis chicos de verdad gracias León por siempre considerar a esta humilde cantora, para estar en la feria y brindar con ustedes por un año más ¡Salud!”.

Como sorpresa cantó dos nuevos temas “Me quedo aquí abajo” y “Arrepentida y sola”, volvió a parar el concierto para pasar al redondel a una pequeña de 4 años de nombre María que dijo ser su fan.

Después realizó su primer cambio de vestuario ahora apareció en color negro para seguir haciendo gala de su nivel de interpretación complació con “Solo el amor lástima así”, “Habito de ti”, “Evidencias”, “Habla ahora” y “Derroche”.

DE FIESTA

Compartió que estaba feliz de estar en León, que en días pasados acababa de cumplir sus 47 años bien acomodados por todas partes.

“En enero como que se me acomoda demás, como les va con la dieta de enero, esta dura, yo siempre vengo a León como más carnosa , siempre tienen más de mí ustedes, ya para la feria de Aguascalientes hay menos de María José, ustedes disfruten mis carnes”.

Para la siguiente parte del show interpretó canciones que han marcado su trayectoria y la vida de sus fans, “Te bese”, “Ya no me acuerdo más de ti”, “Lo que tenías conmigo”, “Me equivoque”, en el que pidió prendieran las luces de su celular.

SERENATA

Como acostumbra en sus conciertos, eligió a alguien del público para que realizará un videollamada y dedicara su tema “El amor manda”, la afortunada fue una chica de nombre Lorena de TorreónCohahuila.

Enseguida pidió al frente a la persona que con cartulina fosforescente le pedía cantar un tema con ella. Hugo pasó al escenario y mencionó ser fiel admirador de la ex kahah y expresó que se sabía todas las canciones de ella, por lo que La Josa lo invitó a cantar “Ya no me acuerdo más de ti”, dejándola con la boca abierta por el talento del joven leonés.

TODOS A BAILAR Y NO A FUMAR

Ya la noche entrada en calor, invitó a bailar a todos “de por sí ya no nos dejan fumar que no nos dejen bailar no chin… a bailarla, a gozarla que vida es una”.

Los colores de la noche fueron negro, amarillo y dorado ahora con un jumpsuit negro, puso a bailar al público con “Un nuevo amor”, “Él era perfecto”, “Este hombre no se toca”, “El amor coloca”, “Ya sabes a mí” y “Amor, amor”, dejando claro que su estilo es único y su impresionante voz, la ha colocado como una de las grandes intérpretes mexicanas.

Con el tema “No soy una señora”, tema que lanzó a La Josa, a su estrellato, se despidió dejando sin aliento a los presentes que no la dejaron ir al grito de “otra”, “otra”, “otra”.

Regresó para complacer con “La ocasión para amarnos” y “Prefiero ser su amante”, abandonó el redondel a la 1:32 de la mañana, la intérprete volvió a dejar muy claro que su música es para bailar, cantar y empoderar a las mujeres.

A DETALLE