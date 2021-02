[VIDEO] Fercho Reyes presenta “Cuando te vi”

Fercho Reyes estrenó hoy 5 de febrero en YouTube el video de su nuevo sencillo “Cuando te vi”, la producción fue de Carlos Gómez y la mezcla estuvo a cargo de Kaira Rodríguez.

El artista platicó vía telefónica a El Sol de Irapuato que sus talentosos músicos se encargaron de hacer la magia, para convertir un gran trabajo en conjunto y los resultados fueron maravillosos.

El cantante oriundo de la ciudad zapatera, dijo que toda está semana el tema se podrá escuchar en You Tube para que la gente vea lo que quiso transmitir en el video y a partir del próximo viernes estará en plataformas digitales.

Sobre la canción dio a conocer que nació por la historia de una amiga, cuando te enrolas en una situación amorosa y sientes que el agua ya te llegó al cuello, con el mensaje de no estas sola.

La melodía la escribió en tres horas tiene un mensaje de ayuda cuando alguien esta agobiado, triste, angustiado con ganas de tirar la toalla, fue escrita para liberar una presión, está rola tiene un sentimiento diferente, más puro más alma y decir no estas solo, llegar a ese tipo de corazones, tiene la base de sanar esa herida.

Sus planes para este 2021 son seguir creando más música y sacar nuevas canciones, va intentar no parar desde casa componiendo y grabando de hecho ya tiene dos sencillos en puerta, además ya está pensando en las fechas de lanzamiento para no detenerlos.

Por la pandemia el compositor leonés señaló que aunque lo que más desea es presentarse en un concierto, no puede aventurarse a decir que quiere cantar en vivo aquí o allá, porque está a favor de que todos nos debemos cuidar.

Al hablar de “Cuando te vi” dio a conocer que es como un nuevo hijo, es una parte de su vida que suelta al aire, para que el público lo conozca y lo vea.

Fercho Reyes espera que la gente lo lleve a un sueño gigante como los que pintan en la tele, porque “yo he buscado codearme con los artistas más reconocidos por lo que hago no porque saque una canción y funcionó, pido a la vida con está canción tocar muchos corazones, los que sean necesarios no se cuantos”.

Además “invitó a la gente a escuchar este tema, porque nunca había grabado algo tan personal, con está melodía que le cantó a mi amiga vi como se destruyó con la melodía, su llanto fue inminente, me pidió que se la volviera a cantar al grado de sanar una herida, por ello les pido que me regalen unos minutos de su tiempo y que la escuchen”.

Concluyó la entrevista expresando: “le recuerdo a todo el público y a mis fans que estoy aquí para llenar ese cachito y ese vacío con una canción bonita con un buen mensaje, los invitó a seguirme en todas mis redes sociales como Fercho Reyes música, que escuchen cuando te vi y que la recomienden”.